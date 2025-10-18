Zaloguj się lub Zarejestruj

Rachel Zegler najwyraźniej kończy współpracę z Disneyem i szykuje wielki powrót w filmie Sony

Jakub Piwoński
2025/10/18 13:40
Ma zagrać słynną Glorię Estefan.

Wygląda na to, że Rachel Zegler ma szansę na kolejną dużą rolę, pomimo kontrowersji narosłych wokół jej ostatniej roli – Śnieżki. Jak ujawniła Gloria Estefan w rozmowie z The Sun, to właśnie Zegler ma zagrać ją samą w powstającym biograficznym filmie On Your Feet. Czy to przedwczesne ujawnienie stanie się faktem?

Rachel Zegler
Rachel Zegler

Rachel Zegler może zagrać Glorię Estefan

Produkcja ma opowiadać historię życia słynnej wokalistki, autorki tekstów i aktorki, która w latach 80. zdobyła światową popularność jako liderka zespołu Miami Sound Machine. Estefan znana jest z hitów takich jak Conga czy Rhythm Is Gonna Get You i uznawana jest za jedną z artystek, które wprowadziły muzykę latynoską do mainstreamu.

Film wyreżyseruje Lissette Feliciano (Women Is Losers), a projekt powstaje pod skrzydłami Sony Pictures. Na razie produkcja wciąż czeka na zielone światło, ale Estefan zdradziła, że prace przygotowawcze trwają już od kilku lat:

Uważam, że Rachel jest niesamowita. Wiem, że dała czadu w Evicie. Wciąż pracujemy nad uzyskaniem zgody na realizację – to proces, który trwa już od dawna – powiedziała Estefan.

Jeśli projekt ruszy z miejsca, rola Glorii Estefan może okazać się dla Rachel Zegler kluczowa w dalszej karierze. Aktorka, znana m.in. z West Side Story, w ostatnim czasie znalazła się w centrum medialnej burzy wokół aktorskiej wersji Śnieżki.

Po kontrowersjach związanych z jej wypowiedziami o filmie i problemach na planie, część branży zaczęła wątpić w przyszłość Zegler w Hollywood. Tymczasem angaż w biografii Estefan może być dla niej szansą na nowy start – i powrót do ról, które przyniosły jej uznanie krytyków. Co na to Sony?

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/17/rachel-zegler-to-portray-singer-gloria-estefan-in-upcoming-biopic

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
kontrowersje
Rachel Zegler
aktorka
nowy film
Gloria Estefan
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

