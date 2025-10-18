Rachel Zegler najwyraźniej kończy współpracę z Disneyem i szykuje wielki powrót w filmie Sony

Wygląda na to, że Rachel Zegler ma szansę na kolejną dużą rolę, pomimo kontrowersji narosłych wokół jej ostatniej roli – Śnieżki. Jak ujawniła Gloria Estefan w rozmowie z The Sun, to właśnie Zegler ma zagrać ją samą w powstającym biograficznym filmie On Your Feet. Czy to przedwczesne ujawnienie stanie się faktem?
Rachel Zegler może zagrać Glorię Estefan
Produkcja ma opowiadać historię życia słynnej wokalistki, autorki tekstów i aktorki, która w latach 80. zdobyła światową popularność jako liderka zespołu Miami Sound Machine. Estefan znana jest z hitów takich jak Conga czy Rhythm Is Gonna Get You i uznawana jest za jedną z artystek, które wprowadziły muzykę latynoską do mainstreamu.
Film wyreżyseruje Lissette Feliciano (Women Is Losers), a projekt powstaje pod skrzydłami Sony Pictures. Na razie produkcja wciąż czeka na zielone światło, ale Estefan zdradziła, że prace przygotowawcze trwają już od kilku lat:
Uważam, że Rachel jest niesamowita. Wiem, że dała czadu w Evicie. Wciąż pracujemy nad uzyskaniem zgody na realizację – to proces, który trwa już od dawna – powiedziała Estefan.
Jeśli projekt ruszy z miejsca, rola Glorii Estefan może okazać się dla Rachel Zegler kluczowa w dalszej karierze. Aktorka, znana m.in. z West Side Story, w ostatnim czasie znalazła się w centrum medialnej burzy wokół aktorskiej wersji Śnieżki.
Po kontrowersjach związanych z jej wypowiedziami o filmie i problemach na planie, część branży zaczęła wątpić w przyszłość Zegler w Hollywood. Tymczasem angaż w biografii Estefan może być dla niej szansą na nowy start – i powrót do ról, które przyniosły jej uznanie krytyków. Co na to Sony?
