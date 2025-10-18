Rachel Zegler najwyraźniej kończy współpracę z Disneyem i szykuje wielki powrót w filmie Sony

Wygląda na to, że Rachel Zegler ma szansę na kolejną dużą rolę, pomimo kontrowersji narosłych wokół jej ostatniej roli – Śnieżki. Jak ujawniła Gloria Estefan w rozmowie z The Sun, to właśnie Zegler ma zagrać ją samą w powstającym biograficznym filmie On Your Feet. Czy to przedwczesne ujawnienie stanie się faktem?

Rachel Zegler może zagrać Glorię Estefan

Produkcja ma opowiadać historię życia słynnej wokalistki, autorki tekstów i aktorki, która w latach 80. zdobyła światową popularność jako liderka zespołu Miami Sound Machine. Estefan znana jest z hitów takich jak Conga czy Rhythm Is Gonna Get You i uznawana jest za jedną z artystek, które wprowadziły muzykę latynoską do mainstreamu.