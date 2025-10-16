Lords of the Fallen „niesie pochodnię dla soulslike'ów”. Gracze oburzeni deklaracją twórców

Na Gamescom 2025 zapowiedziano oficjalnie Lords of the Fallen 2. Kontynuacja otrzymała pierwszy zwiastun wraz z terminem premiery ustalonym na 2026 rok. Tymczasem najnowsza aktywność zespołu odpowiedzialnego za tytuł w mediach społecznościowych, a konkretnie na platformie X, doprowadziła do oburzenia wśród graczy.
Twórcy Lords of the Fallen wywołali burzę jednym wpisem
Zespół deweloperski stojący za Lords of the Fallen opublikował wpis, w którym ogłosił, że ich tytuł „niesie pochodnię” dla całego gatunku soulslike przez ostatnie dwa lata. Wielu graczy uznało tę deklarację za arogancką i krzywdzącą, mającą na celu zdyskredytowanie innych gier, które również odniosły sukces w tym wymagającym gatunku.
Jeden z komentarzy sugerował, że Lords of the Fallen, pomimo śmiałych deklaracji, nie plasuje się nawet w pierwszej piątce najlepszych gier tego typu, nawet po celowym wykluczeniu produkcji stworzonych przez FromSoftware. Inny użytkownik wprost zakwestionował jakość gry, określając ją jako „kompletne dno”. Pojawiły się również oskarżenia o celowe zabiegi marketingowe, mające na celu zwiększenie zaangażowania.
W obliczu tak silnej krytyki zespół Lords of the Fallen postanowił opublikować wpis uzupełniający, próbując ratować sytuację i sprawiać wrażenie, że cała afera nie robi na nich wrażenia. W komunikacie tym stwierdzono, że choć deweloperzy byli kuszeni, by wycofać się z kontrowersyjnej, prowokującej frazy otwierającej, to jednak uznali, że odpowiedzi fanów były na tyle kreatywne, iż zrezygnowali z korekty. Deweloperzy podsumowali całe zdarzenie: „Nie ma to jak dobry roast przy urojonym toaście!”. Ostatecznie twórcy stwierdzili, że ich pierwotny post był jedynie celową próbą wywołania gniewu i maksymalizacji zaangażowania, znaną jako „rage bait”.