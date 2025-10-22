Battlefield 6 bez uznania dla twórców. Marcus Lehto ostro o decyzji EA

Weteran branży nie kryje rozczarowania – jego nazwisko oraz wielu współpracowników nie pojawiło się w napisach Battlefielda 6.
Premiera Battlefielda 6okazała się sukcesem sprzedażowym, ale nie wszyscy deweloperzy są zadowoleni z decyzji wydawcy. Marcus Lehto – współtwórca serii Halo i były reżyser kampanii szóstej odsłony Battlefielda – publicznie wyraził rozczarowanie, że jego nazwisko oraz nazwiska wielu dawnych współpracowników nie pojawiły się w napisach końcowych gry.
Battlefield 6 – Marcus Lehto pominięty w napisach końcowych
Lehto, który był częścią studia Ridgeline Games, ujawnił na LinkedIn, że jego zespół pracował nad fabularną częścią Battlefielda 6 przez nawet dwa i pół roku. Jak podkreślił, wielu deweloperów z tego okresu zostało zdegradowanych do sekcji „Specjalne podziękowania”, a część całkowicie pominięto.
Ci utalentowani deweloperzy pracowali niestrudzenie przez 1–2,5 roku, budując fundament gry, zanim dobrowolnie odszedłem, a studio zostało zamknięte. Pomimo ich znaczącego wkładu, większość została zdegradowana do sekcji ‘Specjalne podziękowania’, a kilku z nich całkowicie pominięto, w tym mnie.
GramTV przedstawia:
Studio Ridgeline Games, które pierwotnie odpowiadało za kampanię fabularną Battlefielda 6, zostało zamknięte po odejściu Lehto w ramach restrukturyzacji Electronic Arts. Rolę zespołu przejęło wówczas studio Criterion, odpowiedzialne m.in. za serię Need for Speed. Według Lehto, decyzja EA pozbawiła uznania wielu twórców, którzy położyli fundamenty pod finalny kształt gry.
Doświadczony producent, który wcześniej pracował nad Halo, Myth: The Fallen Lords czy Destiny, opublikował w ramach rekompensaty własną listę osób zaangażowanych w rozwój projektu, by oddać im zasłużony hołd.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!