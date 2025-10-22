Battlefield 6 bez uznania dla twórców. Marcus Lehto ostro o decyzji EA

Weteran branży nie kryje rozczarowania – jego nazwisko oraz wielu współpracowników nie pojawiło się w napisach Battlefielda 6.

Premiera Battlefielda 6 okazała się sukcesem sprzedażowym, ale nie wszyscy deweloperzy są zadowoleni z decyzji wydawcy. Marcus Lehto – współtwórca serii Halo i były reżyser kampanii szóstej odsłony Battlefielda – publicznie wyraził rozczarowanie, że jego nazwisko oraz nazwiska wielu dawnych współpracowników nie pojawiły się w napisach końcowych gry.

Battlefield 6 – Marcus Lehto pominięty w napisach końcowych

Lehto, który był częścią studia Ridgeline Games, ujawnił na LinkedIn, że jego zespół pracował nad fabularną częścią Battlefielda 6 przez nawet dwa i pół roku. Jak podkreślił, wielu deweloperów z tego okresu zostało zdegradowanych do sekcji „Specjalne podziękowania”, a część całkowicie pominięto.