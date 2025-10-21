Wielka afera wokół polskiej aktorki w roli Maryi. Niektórzy donoszą do Mela Gibsona: „Dear Mr. Gibson”

The Resurrection of the Christ – wybór Kasi Smutniak do roli Maryi wywołał kontrowersje
Nowa produkcja Gibsona powstaje w rzymskich studiach Cinecittà i ma składać się z dwóch części, które trafią do kin w 2027 roku. Film opowie o wydarzeniach po zmartwychwstaniu Jezusa, ukazując je z nowej perspektywy. W roli Chrystusa zobaczymy fińskiego aktora Jaakko Ohtonena, a w postać Marii Magdaleny wciela się Mariela Garriga.
Smutniak, która od lat cieszy się uznaniem włoskich reżyserów, zagra w projekcie jedną z najważniejszych ról kobiecych w historii kina religijnego. Jej udział w produkcji został przyjęty z entuzjazmem przez zagraniczne media, jednak w Polsce spotkał się z mieszanymi reakcjami.
Część osób związanych z prawicą rozpoczęła w sieci akcję przeciwko aktorce, przypominając jej zaangażowanie w protesty w obronie praw kobiet w 2020 roku. Wówczas Smutniak zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z symbolem Strajku Kobiet, wyrażając sprzeciw wobec zaostrzenia przepisów aborcyjnych w Polsce.
Przekroczył pan granice wiele razy. Z daleka patrzę na to, jak decyzje pana rządu zmieniają obraz Polski, który znałam – pisała wówczas aktorka, kierując słowa do Jarosława Kaczyńskiego.
Po ogłoszeniu decyzji o obsadzie Smutniak, jej dawny wpis został ponownie rozpowszechniony w sieci. Niektórzy użytkownicy oznaczali Mela Gibsona w komentarzach, apelując o zmianę aktorki.
Drogi panie Melu Gibsonie, czy naprawdę chce pan, aby Kasia Smutniak zagrała Maryję, matkę Jezusa? Jeśli tak się stanie, wielu Polaków nie obejrzy filmu – napisano w jednym z anglojęzycznych postów skierowanych do reżysera.
Nie brakuje jednak głosów sprzeciwu wobec takich reakcji. W sieci pojawiły się komentarze zwracające uwagę, że zamiast dumy z międzynarodowego sukcesu Polki, pojawiły się próby jej dyskredytacji.
Sama aktorka nie odniosła się dotąd do zamieszania wokół swojej nowej roli. Od lat konsekwentnie rozwija karierę za granicą, występując m.in. w filmach Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie Paolo Genovesego oraz Pozdrowienia z Paryża Pierre’a Morela.
Kontrowersje wokół nowej Pasji nie są zaskoczeniem. Oryginał z 2004 roku już w chwili premiery wzbudzał gorące emocje z powodu brutalnych scen i religijnego przekazu. Tym razem jednak to nie film, a wybór odtwórczyni roli Maryi stał się źródłem dyskusji, przynajmniej w naszym kraju.