Widzowie oburzeni na decyzję twórców po ósmym odcinku Pierścieni Władzy

Wątek rzekomej śmierci Celeborna poruszył showrunner J.D. Payne w wywiadzie dla NME. Przyznał, że los męża Galadrieli został celowo niewyjaśniony. Możemy więc przypuszczać, że twórcy postanowili zszokować widzów, aby w kolejnych sezonach powrócić do tego wątku.

Galadriela mówi, że nigdy więcej go nie widziała. Jest to niejednoznaczne. Wiemy, że są rzeczy, które oboje robią razem, jeśli chodzi o kwestię potomstwa, które wydadzą na świat, czy też królestwa, w którym odnajdą wszelkiego rodzaju rzeczy. Więc byłoby bardzo trudno uwierzyć, że nigdy więcej go nie zobaczymy. Czas pokaże.

W wywiadzie dla Total Film Morfydd Clark, która wciela się w Galadrielę, omówiła tę kłopotliwą kwestię. Podziela ona zdanie showrunnetów, że jedynie jej bohaterka myśli, że Celeborn nie żyje. Nie oznacza to automatycznie, że postać jest w serialowym świecie martwa i fani mogą liczyć na rozwinięcie tego wątku.

W tym momencie ona jest przekonana, że on nie żyje. Więc jest to kolejną częścią jej żałoby. To naprawdę interesujące, ponieważ historia Celeborna i Galadrieli jest tajemnicą – Tolkien napisał ją na wiele różnych sposób. Przez wiele lat żyli osobno. To naprawdę ciekawe, jeśli chodzi o to, jak postrzegają swój związek. To nie jest typowa relacja. Jestem podekscytowana, że pada imię Celeborna.