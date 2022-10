Twórcy Pierścieni Władzy odpowiadają na zarzuty widzów. Przyznają się do błędu

Już w najbliższy piątek pierwszy sezon Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy otrzyma swoje wielkie zwieńczenie. Nie będzie to jedna koniec serialu, gdyż niedawno rozpoczęły się zdjęcia do kolejnych odcinków. Nie można się jednak temu dziwić, gdyż według Amazona produkcja przyciągnęła około połowę wszystkich subskrybentów Amazon Prime Video. Choć dane z Nielsena pokazują nieco mniejsze zainteresowanie, to w sieci nie brakuje licznych dyskusji, w których zwolennicy i przeciwnicy Pierścieni Władzy wymieniają się argumentami po każdym odcinku. Teraz na krytykę Pierścieni Władzy odpowiedzieli showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay, którzy w rozmowie z The Hollywood Reporter poruszyli kilka z najważniejszych zarzutów.

Jak możemy przeczytać w dwóch z pięciu skomentowanych zarzutów, showrunnerzy przyznają, że jeżeli Tolkien czegoś w swoich dziełach nie napisał, to nie oznacza automatycznie, że tak nie było. Odnosi się to do kwestii krótkich fryzur elfów, szczególnie w przypadku Arondira, a także odwiedzenia Numenoru przez Galadrielę. Przy tworzeniu serialu J.D. Payne i Patrick McKay wyszli więc z założenia, że mogą na różne sposoby interpretować twórczość Tolkiena, poruszając również te wątki, które zostały zupełnie pominięte przez autora. W jednej kwestii jednak przyznali rację widzom, którzy narzekają na zbyt wolne tempo akcji. Patrick McKay ma jednak nadzieję, że widzowie nie zrezygnują z tego powodu z oglądania serialu.

Krasnoludzkie kobiety nie mają bród w Pierścieniach Władzy

J.D. Payne: Właściwie to mają, nie jest więc to dokładne. Przyjrzeliśmy się różnym wersjom tego, jak może wyglądać zarost na niskorosłych kobietach.

Patrick McKay: Posunąłbym się dalej i powiedziałbym, że sam Tolkien — jeśli przestudiujesz całą jego pracę — odpowiedział na tę kwestię w obie strony. Istnieje bardzo mocny argument, że krasnoludzkie kobiety powinny mieć brody i bardzo mocny argument, że nie mają. Jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się w tej kwestii osiągnąć.

Elfy nie golili swojej głowy lub nie mieli krótkich włosów

Payne: Jeśli Tolkien kiedykolwiek napisał obszerny przewodnik po fryzurach w Śródziemiu na przestrzeni tysięcy lat jego historii, chciałbym go zobaczyć.

McKay: Częścią tego serialu jest zagłębianie się w każdą z tych ras i kultur. Stwierdzenie, że jakakolwiek kultura tak bogata i o tak długiej historii jak elfy miałaby te same włosy przez 9000 lat… to wydaje się nie korespondować i harmonizować z rozmachem wyobraźni, którą zostawił nam Tolkien.

Galadriela zachowuje się zbyt męsko i nigdy nie udała się do Numenoru

Payne: Chciałbym zobaczyć w twórczości Tolkienie, gdzie mówi się, że Galadriela nigdy nie pojechała do Numenoru – to nie istnieje. Po drugie, jednym z jej pseudonimów jest „Nerwen”, co oznacza „mężczyzna-dziewica”. I po trzecie, nie zachowuje się męsko!

McKay: Ponadto imię „Galadriela” jest luźno tłumaczone w języku elfickim jako dziewczyna z koroną złotych włosów. Powodem, dla którego miała koronę złotych włosów, jest to, że kiedy walczyła i robiła wszelkiego rodzaju sparingi z innymi elfami… zaplatała włosy w warkocz i układała je na czubku głowy. Tak więc w tej etymologii jest idea, że ​​Galadriela była wojowniczką.

Kostiumy wyglądają na zbyt nowe

Payne: Z pewnością nie zgadzam się z tym zarzutem. Myślę, że zawsze mówimy o świecie, w którym żyjemy, i zawsze mówimy o dodaniu podziału [aby nadać kostiumom bardziej znoszony wygląd].

McKay: Zgadnij co? Czasami ubrania są nowe.

Tempo akcji jest zbyt wolne