Amazon o historii kultowych gier sportowych od EA. Zobaczcie zwiastun filmu Madden

Jakub Piwoński
2025/12/26 13:30
W roli głównej – Nicolas Cage.

Amazon zaprezentował pierwszy teaser filmu Madden, który opowie o kulisach powstania kultowej serii gier Madden NFL od EA Sports — jednej z najważniejszych i najdłużej rozwijanych marek w historii gier sportowych. Produkcja w reżyserii Davida O. Russella skupia się na postaci Johna Maddena, legendarnego trenera NFL, który po odejściu z ligi nawiązał współpracę z EA, zmieniając na zawsze sposób, w jaki futbol amerykański funkcjonuje w świecie gier.

Madden – film o trenerze NFL trafi na Amazon Prime Video

W roli Johna Maddena występuje Nicolas Cage, natomiast Christian Bale wciela się w Ala Davisa, właściciela Oakland Raiders. W obsadzie znaleźli się również John Mulaney, Kathryn Hahn, Shane Gillis oraz Sienna Miller. Cage był ostatecznym wyborem — wcześniej z projektu odpadli m.in. Will Ferrell i Hugh Jackman, co tylko podkreśla, jak burzliwa była droga filmu do realizacji.

Scenariusz i reżyseria należą do Davida O. Russella, który przejął kontrolę nad scenariuszem po licznych poprawkach do pierwotnej wersji. Film pokaże rywalizację Maddena z Davisem oraz wyścig z czasem o stworzenie przełomowej gry sportowej. Produkcji towarzyszyły napięcia na planie, a dla Russella jest to kolejny projekt po chłodno przyjętym Amsterdamie, choć jego dorobek obejmuje również wysoko oceniane tytuły, takie jak The Fighter, American Hustle czy Poradnik pozytywnego myślenia.

Film ma zadebiutować w Święto Dziękczynienia 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że najpewniej trafi od razu do streamingu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/25/teaser-for-david-o-russells-madden-hints-at-streaming-only-2026-release

Popkultura
Madden
Amazon Prime Video
Nicolas Cage
Christian Bale
film biograficzny
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


