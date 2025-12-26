Amazon o historii kultowych gier sportowych od EA. Zobaczcie zwiastun filmu Madden

Amazon zaprezentował pierwszy teaser filmu Madden, który opowie o kulisach powstania kultowej serii gier Madden NFL od EA Sports — jednej z najważniejszych i najdłużej rozwijanych marek w historii gier sportowych. Produkcja w reżyserii Davida O. Russella skupia się na postaci Johna Maddena, legendarnego trenera NFL, który po odejściu z ligi nawiązał współpracę z EA, zmieniając na zawsze sposób, w jaki futbol amerykański funkcjonuje w świecie gier.

Madden – film o trenerze NFL trafi na Amazon Prime Video

W roli Johna Maddena występuje Nicolas Cage, natomiast Christian Bale wciela się w Ala Davisa, właściciela Oakland Raiders. W obsadzie znaleźli się również John Mulaney, Kathryn Hahn, Shane Gillis oraz Sienna Miller. Cage był ostatecznym wyborem — wcześniej z projektu odpadli m.in. Will Ferrell i Hugh Jackman, co tylko podkreśla, jak burzliwa była droga filmu do realizacji.