Netflix mógł kupić prawa do Władcy Pierścieni. Platforma zaoferowała fortunę

Showrunnerzy Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy, Patrick McKay i J.D. Payne, udzielili wywiadu The Hollywood Reporter, w którym to artykule ujawniono wiele nowych, nieznanych ciekawostek dotyczących produkcji serialu i sprzedaży praw do trylogii autorstwa J.R.R. Tolkiena. Przypomnijmy, że w prawach do Władcy Pierścieni, które wciąż są w posiadaniu Warner Bros., istniała luka, która pozwoliła firmie zarządzającej majątkiem i prawami do powieści Tolkiena, sprzedać licencje na ośmioodcinkowy serial na podstawie wydarzeń opisanych w Drużynie Pierścienia, Dwóch wieżach i Powrotu Króla. Po Grze o Tron każda platforma chciała mieć swój własny serial fantasy, a prawa do Władcy Pierścieni były łakomym kąskiem nie tylko dla Amazona, ale również HBO i Netflixa.

HBO i Netflix rywalizowali z Amazonem o prawa do Władcy Pierścieni

W 2017 roku Amazon rozpoczął pracę nad pozyskaniem praw do twórczości Tolkiena. Jeff Bezos nie ukrywał, że jest wieloletnim fanem Władcy Pierścieni i za wszelką cenę zamierzał wygrać wyścig o licencje do trylogii. Powstała wewnętrzna drużyna w Amazon Studios, która miała opracować plan pokonania innych potencjalnych kupców.