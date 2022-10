Wideo z Gotham Knights porównuje wersje na PC, PS5 i Xboksa Series X/S

Gotham Knights trafiło do sklepów kilka dni temu. Produkcja o rodzinie Batmana zbiera raczej mieszane recenzje; wśród wad wymienia się konieczność uruchamiania tytułu w 30 klatkach na sekundę i brak możliwości wyboru graficznych trybów . Autor kanału ElAnalistaDeBits na YouTube opublikował niedawno ciekawy filmik, który zestawia działanie Rycerzy Gotham na PC, PlayStation 5 i Xboksie Series X/S . Wideo publikujemy na dole tej wiadomości.

Wideo porównuje takie aspekty funkcjonowania produkcji jak czasy ładowania czy liczba klatek na sekundę. Znaczną część nagrania zajmują elementy graficzne: widzimy tu zestawienie jakości tekstur, cieni czy widoku z dystansu.

Gotham Knights vs. Arkham Knight

Co dotyczy innych porównań, to pod tym adresem znajdziecie porównanie poszczególnych elementów graficznych w Gotham Knights i Arkham Knight. Przy okazji przypominamy, że na GRAM-ie publikowaliśmy recenzję Rycerzy Gotham. Znajdziecie ją tutaj. A jeśli chcielibyście zagrać w ten tytuł na PC, to pod tym adresem sprawdzicie pełne wymagania sprzętowe.