Według szefa Take-Two branża gier „zmierza w kierunku PC”

Strauss Zelnick, szef Take-Two Interactive, podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi trwającej od dawna debaty – komputery osobiste kontra konsole. Zelnick, którego firma jest wydawcą gigantów, takich jak Grand Theft Auto i NBA 2K, podczas wywiadu dla CNBC zajął stanowisko w tej dyskusji. Choć Take-Two jest obecne na obu frontach, regularnie znajdując się na listach najlepiej sprzedających się gier konsolowych dzięki swojemu katalogowi tytułów sportowych, Zelnick uważa, że rynek wyraźnie ewoluuje.

Zelnick komentuje przyszłość konsol i otwartość rynku

W rozmowie z CNBC Zelnick stwierdził, że branża gier „zmierza w kierunku PC”. Podkreślił również, że model biznesowy odchodzi od zamkniętych systemów na rzecz otwartości. Zelnick jednak zaznaczył, że pewne elementy tradycyjnego grania konsolowego pozostaną niezmienne.