Według szefa Take-Two branża gier „zmierza w kierunku PC”

Strauss Zelnick, szef Take-Two Interactive, podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi trwającej od dawna debaty – komputery osobiste kontra konsole. Zelnick, którego firma jest wydawcą gigantów, takich jak Grand Theft Auto i NBA 2K, podczas wywiadu dla CNBC zajął stanowisko w tej dyskusji. Choć Take-Two jest obecne na obu frontach, regularnie znajdując się na listach najlepiej sprzedających się gier konsolowych dzięki swojemu katalogowi tytułów sportowych, Zelnick uważa, że rynek wyraźnie ewoluuje.
Zelnick komentuje przyszłość konsol i otwartość rynku
W rozmowie z CNBC Zelnick stwierdził, że branża gier „zmierza w kierunku PC”. Podkreślił również, że model biznesowy odchodzi od zamkniętych systemów na rzecz otwartości. Zelnick jednak zaznaczył, że pewne elementy tradycyjnego grania konsolowego pozostaną niezmienne.
Myślę, że wszystko zmierza w kierunku PC, a branża przesuwa się w stronę otwartości, a nie zamknięcia. Ale jeśli zdefiniujesz konsolę jako własność, a nie jako system, to koncepcja bardzo rozbudowanej gry, w którą angażujesz się przez wiele godzin i grasz na dużym ekranie — nigdy nie zniknie.
Wypowiedź Zelnicka ma szczególne znaczenie z uwagi na obecną dynamikę rynku. Zbiega się ona w czasie z niedawnym ogłoszeniem przez Valve nowego urządzenia, Steam Machine, które zostało zaprojektowane, by umożliwić graczom korzystanie z katalogu gier Steam bezpośrednio na ekranie telewizora.
Mimo tak otwartej deklaracji, warto zwrócić uwagę na pewien wewnętrzny paradoks w strategii wydawniczej Take-Two. Najbardziej oczekiwany tytuł firmy, Grand Theft Auto 6, nie został oficjalnie zapowiedziany na komputery osobiste. Historia powtórzyła się również przy poprzedniej części serii: Grand Theft Auto 5 zadebiutowało na PC dopiero dwa lata po swojej premierze konsolowej w 2013 roku.