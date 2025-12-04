Amazon Luna (Prime Gaming) z prawie 30 grami w grudniu. Wielkie hity dostępne w usłudze

Grudniowa aktualizacja Amazon Luny przebiega pod znakiem postapokaliptycznych historii. Amazon przygotował dla użytkowników Prime szeroki zestaw gier związanych z uniwersum Fallouta, co ma zachęcić widzów do śledzenia premiery drugiego sezonu serialu na Prime Video. Nowe odcinki trafią do katalogu 17 grudnia i zabiorą widzów w podróż z Mojave do zrujnowanego New Vegas, tuż po wydarzeniach finału pierwszej serii.

Już teraz posiadacze subskrypcji mogą wrócić do pustkowi dzięki Fallout 4: Game of the Year Edition. Dwudziestego trzeciego grudnia do listy gier do pobrania na PC dołączą klasyczne odsłony serii. Pierwszy Fallout pozwoli ponownie przeżyć początki marki, a Fallout 2 umożliwi wcielenie się w Wybrańca wysłanego na misję ratunku własnego plemienia. Produkcje te uzupełniają bibliotekę, w której znajdują się już Fallout 3: Game of the Year Editionoraz Fallout New Vegas w wydaniu Ultimate. Na tym jednak nie kończą się grudniowe nowości. Amazon Luna udostępnia kolejne tytuły w ramach biblioteki obejmującej już ponad 50 gier. Wśród premier znalazło się Bō Path of the Teal Lotus, czyli przygodowa produkcja inspirowana mitologią japońską, która pojawi się 18 grudnia. Oferta obejmuje także comiesięczny zestaw gier do pobrania na PC.

W katalogu GameNight Games pojawiło się Goat Simulator 3, które zachęca do pełnej absurdu zabawy, oraz The Smurfs Village Party z trybem przygodowym osadzonym w świecie Smerfów. W drugiej połowie miesiąca gracze otrzymają także Ship of Fools, kooperacyjną przygodę o morskich wyprawach i walce z potworami oceanu. Lista gier dostępnych w chmurze została rozszerzona o kolejne znane tytuły. Poza Falloutem 4 subskrybenci mogą teraz sprawdzić Shadow of the Tomb Raider w edycji definitywnej, pełne chaosu Tiny Tina's Wonderlands oraz Guacamelee 2 Complete. Pojawiły się też LEGO: Pirates of the Caribbean, Mafia: Definitive Edition, Bee Simulator, RIDE 4, Hot Wheels Unleashed, Dredge oraz nagradzany Hollow Knight. Gracze korzystający z gier do pobrania również otrzymują bogaty zestaw produkcji. Wśród nich są LEGO 2K Drive, a także wspomniane klasyczne odsłony Fallouta dostępne od 23 grudnia. Do końca miesiąca pojawią się ponadto Forgotten Realms: The Archives, Gunslugs 2, Ashworld, Dreamscaper oraz Deus Ex: Rozłam ludzkości. Amazon Luna – oferta gier na grudzień 2025 Już dostępne - LEGO 2K Drive (Epic Games Store)

Już dostępne - Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG)

Już dostępne - GYLT (Amazon Games App)

11 grudnia - Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG)

11 grudnia - Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games Code)

18 grudnia - Bō: Path of the Teal Lotus (GOG)

18 grudnia - Gunslugs 2 (GOG)

18 grudnia - Ashworld (GOG)

18 grudnia - Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (GOG)

23 grudnia - Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game (GOG)

23 grudnia - Fallout 2 (GOG)

30 grudnia - Dreamscaper (Epic Games Store)

30 grudnia - Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition (Amazon Games App)

30 grudn ia - Deus Ex: Rozłam ludzkości (Epic Games Store) Amazon Luna – nowe gry dostępne w chmurze w grudniu Już dostępne - Goat Simulator 3

Już dostępne - The Smurfs - Village Party

Już dostępne - Fallout 4: Game of the Year Edition

Już dostępne - Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Już dostępne - Tiny Tina's Wonderlands

Już dostępne - Guacamelee! 2 Complete

Już dostępne - LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game

Już dostępne - Mafia: Definitive Edition

Już dostępne - Bee Simulator

Już dostępne - RIDE 4

Już dostępne - HOT WHEELS UNLEASHED

Już dostępne - DREDGE

Już dostępne - Hollow Knight

Wkrótce - Ship of Fools

