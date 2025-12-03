Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy The Forsaken Hollows będzie najtrudniejszym DLC do Elden Ringa? Reżyser uspokaja, ale ostrzega

Mikołaj Berlik
2025/12/03 08:35
Junya Ishizaki potwierdza wyższy próg wyzwania w DLC.

Nadchodzące DLC do Elden Ring Nightreign zapowiada się na wymagający dodatek. Reżyser Junya Ishizaki w rozmowie z GameSpot potwierdził, że The Forsaken Hollows będzie „zdecydowanie trochę trudniejsze”, choć nie zamierza przekraczać granic rozsądku. Celem twórców ma być wyzwanie, które nie zniechęci nowych graczy, a jednocześnie zaoferuje coś świeżego dla weteranów Nightreign.

Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign podkręca poziom trudności

Ishizaki przyznał, że prace nad balansem były jednym z największych wyzwań po premierze gry. Twórcy zastanawiali się, jak utrzymać pierwotne założenia projektowe, jednocześnie wprowadzając nowe typy przeciwników, postacie i mechaniki, które wykorzystają poprawiony system równowagi. Według reżysera cały proces okazał się „sporym kłopotem”, a trudność zawsze pozostaje kwestią subiektywną. Zespół chce znaleźć punkt, w którym gra pozostaje wymagająca, ale nie frustrująca.

Gracze mogą liczyć na to, że nawet ci, którzy spędzili setki godzin w Nightreign, poczują w rozszerzeniu odrobinę niepewności i odkrywania na nowo. Ishizaki podkreślił, że DLC ma wywołać podobne emocje, co pierwsze zetknięcie z bazową wersją gry – wiele do poznania, wiele do zrozumienia i nowe zagrożenia czyhające za każdym zakrętem.

The Forsaken Hollows zadebiutuje 4 grudnia i doda dwóch nowych Nightfarers wspierającego Scholara oraz ofensywnego Undertakera. W DLC znajdą się także dwaj bossowie Night 3, w tym grupa Balancers, walcząca jednocześnie niczym skrzydlaty oddział. Gracze odwiedzą również nowy typ lokacji, The Great Hollows, oferującą własne wyzwania i zadania.

Źródło:https://gamingbolt.com/elden-ring-nightreigns-the-forsaken-hollows-is-definitely-a-little-bit-harder-says-director

Mikołaj Berlik
