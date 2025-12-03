Czy The Forsaken Hollows będzie najtrudniejszym DLC do Elden Ringa? Reżyser uspokaja, ale ostrzega

Nadchodzące DLC do Elden Ring Nightreign zapowiada się na wymagający dodatek. Reżyser Junya Ishizaki w rozmowie z GameSpot potwierdził, że The Forsaken Hollows będzie „zdecydowanie trochę trudniejsze”, choć nie zamierza przekraczać granic rozsądku. Celem twórców ma być wyzwanie, które nie zniechęci nowych graczy, a jednocześnie zaoferuje coś świeżego dla weteranów Nightreign.

Elden Ring Nightreign podkręca poziom trudności

Ishizaki przyznał, że prace nad balansem były jednym z największych wyzwań po premierze gry. Twórcy zastanawiali się, jak utrzymać pierwotne założenia projektowe, jednocześnie wprowadzając nowe typy przeciwników, postacie i mechaniki, które wykorzystają poprawiony system równowagi. Według reżysera cały proces okazał się „sporym kłopotem”, a trudność zawsze pozostaje kwestią subiektywną. Zespół chce znaleźć punkt, w którym gra pozostaje wymagająca, ale nie frustrująca.