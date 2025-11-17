Steam Machine ma „dorównywać lub przewyższać 70%” domowych komputerów graczy

Kilka dni temu Valve zaprezentowało oficjalnie Steam Machine. Jest to sprzęt do grania na PC, który ma ułatwiać rozgrywkę w „kompaktowym i mocnym wydaniu”. Jak podkreśla Yazan Aldehayyat, inżynier Valve, w wywiadzie udzielonym na kanale YouTube Adam Savage’s Tested, firma wreszcie zgromadziła wszystkie niezbędne elementy, zarówno w sferze oprogramowania, jak i sprzętu, aby urzeczywistnić swoją pierwotną koncepcję. Projekt ten został ukształtowany dzięki doświadczeniom zebranym przy pracy nad pierwszym Steam Controller oraz Steam Deck.

Steam Machine – Valve twierdzi, że sprzęt przebija 70% domowych PC

Według Valve, Steam Machine „dorównuje lub przewyższa wydajnością około 70% komputerów, które użytkownicy posiadają w swoich domach”. Wynik ten uzyskano po przeanalizowaniu ankiety przeprowadzonej wśród graczy. Ta statystyka pomogła firmie Valve określić optymalną konfigurację sprzętową. Ma ona być na tyle wydajna, aby bez problemów obsługiwać całą bibliotekę gier Steam, eliminując tym samym obawy użytkowników o problemy z kompatybilnością czy limity wydajności.