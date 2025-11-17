Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam Machine ma „dorównywać lub przewyższać 70%” domowych komputerów graczy

Patrycja Pietrowska
2025/11/17 13:00
0
0

Steam Machine nadciąga w 2026 roku.

Kilka dni temu Valve zaprezentowało oficjalnie Steam Machine. Jest to sprzęt do grania na PC, który ma ułatwiać rozgrywkę w „kompaktowym i mocnym wydaniu”. Jak podkreśla Yazan Aldehayyat, inżynier Valve, w wywiadzie udzielonym na kanale YouTube Adam Savage’s Tested, firma wreszcie zgromadziła wszystkie niezbędne elementy, zarówno w sferze oprogramowania, jak i sprzętu, aby urzeczywistnić swoją pierwotną koncepcję. Projekt ten został ukształtowany dzięki doświadczeniom zebranym przy pracy nad pierwszym Steam Controller oraz Steam Deck.

Steam Machine
Steam Machine

Steam Machine – Valve twierdzi, że sprzęt przebija 70% domowych PC

Według Valve, Steam Machine „dorównuje lub przewyższa wydajnością około 70% komputerów, które użytkownicy posiadają w swoich domach”. Wynik ten uzyskano po przeanalizowaniu ankiety przeprowadzonej wśród graczy. Ta statystyka pomogła firmie Valve określić optymalną konfigurację sprzętową. Ma ona być na tyle wydajna, aby bez problemów obsługiwać całą bibliotekę gier Steam, eliminując tym samym obawy użytkowników o problemy z kompatybilnością czy limity wydajności.

Steam Machine oferuje częściowo customowy układ SoC od firmy AMD (28-CU RDNA3, Zen 4 TDP 30 W), a konfigurację dopełnia 16 GB pamięci DDR5 SODIMM RAM oraz 8 GB dedykowanej pamięci VRAM. Zdaniem Aldehayyata, nadrzędnym celem projektowym jest dostarczenie „naprawdę świetnego 4K i 60 klatek na sekundę” z wykorzystaniem technologii skalowania FSR. Jednocześnie Valve stawia sobie za cel utrzymanie przystępnej ceny, tak aby urządzenie mogło pełnić funkcję podstawowego komputera do gier.

GramTV przedstawia:

Urządzenie ma być niemal bezgłośne w stanie spoczynku. Aldehayyat informuje, że Steam Machine osiąga „najlepsze w swojej klasie” zużycie energii w trybie spoczynku, pozostając chłodną, cichą i gotową do wykonywania zadań w tle, takich jak pobieranie plików. Użytkownicy będą mogli wybrać między wariantem oferującym 512 GB oraz 2 TB przestrzeni dyskowej. Steam Machine ma trafić na rynek wraz z początkiem 2026 roku.

Źródło:https://twistedvoxel.com/valve-engineer-steam-machine-better-than-what-people-have-at-home/

Tagi:

News
Steam Machine
sprzęt
sprzęt dla graczy
Valve
Steam
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112