Według jednego z twórców No Man’s Sky konsola PlayStation 5 Pro „absolutnie rządzi”

Programista silnika No Man’s Sky pozytywnie o PlayStation 5 Pro

Programista silnika No Man’s Sky, Martin Griffiths z Hello Games, odniósł się ostatnio do tematu PlayStation 5 Pro za pośrednictwem mediów społecznościowych. Deweloper dostrzegł, że wiele osób odnotowało oznaczenie gry jako tytuł ulepszony dla PS5 Pro w PlayStation Store. Jak zaznaczył Griffiths, dzieląc się krótko swoimi przemyśleniami – „jedyne, co chciałbym powiedzieć jako programista silnika, który przeszedł przez wszystkie iteracje PS od PS1, to to, że ta konsola absolutnie rządzi”.

Przy okazji przypomnijmy, że PS5 Pro ma być dostępne w sprzedaży od 7 listopada 2024 roku. Polska cena sprzętu wynosi 3499 zł w wersji Digital, czyli bez napędu. W zestawie nie będzie znajdować się również podstawka do pionowego ustawienia konsoli, którą można zakupić osobno za około 140 zł. Osoby, które chciałyby posiadać napęd, postawić urządzenie pionowo oraz nabyć dodatkowe „akcesoria” musiałyby przygotować się na wydatek rzędu 4,6 tysiąca złotych.