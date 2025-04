Ile Nintendo Switch 2 zapewni godzin grania na baterii? Firma podała pełną specyfikację konsoli

Handheldy mają to do siebie, że długie granie na tych urządzeniach bez podłączonego powerbanku nie jest możliwe. Niektóre przenośne urządzenia nie wytrzymują w wybranych grach nawet dwóch godzin pracy. Pierwotna wersja Switcha oferowała zabawę od 2,5 do 6,5 godzin według oficjalnych informacji, chociaż w wielu przypadkach zabawa kończyła się już po 2-3 godzinach.

Nintendo Switch 2 ma zaoferować nieco lepszą, ale niekoniecznie bardziej żywotną baterię, ale jak wyjdzie to w praktyce, przekonamy się dopiero po premierze. Firma podała jednak, że czas grania na baterii będzie wynosił od 2 do 6,5 godzin. Zapewne czas 2 godzin odnosi się do najbardziej wymagających pozycji, zaś do 6,5 godzin będziemy mogli grać w pomniejsze indyki. Dodano również, że czas ładowania ma trwać około 3 godzin. Poniżej znajdziecie pełną specyfikację Switcha 2.

Nintendo Switch 2 – pełna specyfikacja konsoli

Rozmiar: Około 11,43 cm wysokości x 27,1 cm szerokości x 1,39 cm grubości (z podłączonymi kontrolerami Joy-Con 2). Maksymalna grubość od końcówek kontrolerów do wystających części przycisków ZL/ZR wynosi 3 cm.

Waga: Około 0,39kg. (Około 0,53 kg z podłączonymi kontrolerami Joy-Con 2)

Ekran: Pojemnościowy ekran dotykowy. 7,9-calowy ekran LCD o szerokiej gamie kolorów. 1920x1080 pikseli. Obsługa HDR10. VRR do 120 Hz.

CPU/GPU: Niestandardowy układ wyprodukowany przez firmę NVIDIA.

Pamięć: 256 GB. Część pamięci jest zarezerwowana do użytku przez system.

Łączność: Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi 6). Bluetooth. W trybie TV Nintendo Switch 2 można podłączyć za pomocą przewodowego portu LAN w stacji dokującej.

Wyjście wideo: Wyjście przez złącze HDMI w trybie TV. Maksymalna rozdzielczość 3840x2160 (4K) przy 60 FPS (tryb TV). Obsługa 120 klatek na sekundę po wybraniu rozdzielczości 1920x1080/2560x1440. Obsługa HDR10. Maksymalna rozdzielczość 1920x1080 w trybie stołowym i ręcznym, zgodnie z rozdzielczością ekranu.

Wyjście audio: Obsługuje liniowe wyjście PCM 5.1-kanałowe. Wyjście przez złącze HDMI w trybie TV. Efekt dźwięku przestrzennego można zastosować podczas odtwarzania na słuchawkach lub na wbudowanym głośniku (efekt dźwięku przestrzennego podczas odtwarzania na wbudowanym głośniku wymaga aktualizacji systemu).

Głośniki: Stereo. Niezależna konstrukcja obudowy zapewnia naturalną, czystą jakość dźwięku.

Mikrofon: Wbudowany mikrofon (monofoniczny). Redukcja szumów, eliminacja echa i automatyczna kontrola wzmocnienia zapewniają wygodniejsze prowadzenie rozmów głosowych.

Przyciski: Przycisk zasilania/przyciski głośności

Porty USB-C: 2 porty USB-C. Port na dole służy do ładowania konsoli i podłączenia do stacji dokującej Nintendo Switch 2. Port na górze służy do podłączania akcesoriów i/lub ładowania konsoli.

Wejście audio: 4-stykowy mini-wtyk stereo 3,5 mm (standard CTIA). Uwaga: Nintendo nie może zagwarantować funkcjonalności wszystkich produktów.

Wejście na karty gry: Można do niego włożyć zarówno karty do gier Nintendo Switch 2, jak i Nintendo Switch.

Wejście kart microSD Express: Kompatybilny tylko z kartami microSD Express (do 2 TB). Karty pamięci microSD, które nie są kompatybilne z microSD Express, mogą być używane tylko do kopiowania zrzutów ekranu i filmów z Nintendo Switch.

Czujniki: Akcelerometr, żyroskop i czujnik myszy umieszczone w kontrolerach Joy-Con 2. Czujnik natężenia światła umieszczony w konsoli.

Środowisko pracy: 41-95 stopni F / 20-80% wilgotności

Bateria: Bateria litowo-jonowa/5220 mAh

Żywotność baterii: Około 2-6,5 godziny. Są to przybliżone szacunki. Żywotność baterii zależy od gier, w które grasz. Czas ładowania: Około 3 godziny. Gdy system jest w trybie uśpienia.

Nintendo Switch 2 Dock

Rozmiar: Około 11,43 cm wysokości x 20 cm szerokości x 5 cm grubości. Wysokość obejmuje 0,2 cm dodane przez nóżki na spodzie stacji dokującej.

Waga: Około 0,38 kg

Porty: 2 porty USB (kompatybilne z USB 2.0) z boku. Złącze systemowe. Port zasilacza sieciowego. Port HDMI. Port LAN.

Nintendo Switch 2 Joy-Cony