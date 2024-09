Dragon’s Dogma 2 wykorzysta moc PS5 Pro. Wspomniano też o kolejnych poprawkach

Kilka dni temu informowaliśmy, że Capcom może szykować nową zawartość do Dragon’s Dogma 2. Wygląda jednak na to, że na ewentualną zapowiedź DLC będzie trzeba jeszcze nieco poczekać. Nie oznacza to jednak, że japońska firma zapomniała o swojej produkcji. Wydawca podzielił się bowiem informacjami, które powinny zainteresować fanów drugiej części Dragon’s Dogma.

Capcom zapowiada nową aktualizację do Dragon’s Dogma 2

W pierwszej kolejności Capcom zapowiedział, że Dragon’s Dogma 2 wykorzysta moc zapowiedzianej w tym tygodniu konsoli PlayStation 5 Pro. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja będzie mogła pochwalić się oznaczeniem „PS5 Pro Enhanced”. Gracze będą mogli więc liczyć m.in. udoskonalony ray tracing czy większą liczbą klatek na sekundę.