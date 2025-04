Szef Arrowhead czerpał inspirację z doświadczeń No Man's Sky w najtrudniejszych momentach

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Helldivers 2 kupiło 6 milionów graczy Call of Duty . Produkcja przeżyła burzliwy okres od swojej premiery, doświadczając między innymi fali negatywnych ocen ze względu na wymuszenie na graczach PC logowania się za pośrednictwem kont PlayStation Network. Od tamtego czasu Arrowhead udało się odzyskać siły, konsekwentnie wprowadzając zmiany i ulepszenia, które przywróciły Helldivers 2 do obecnej, stabilnej formy.

Jorjani wspomniał, że w momencie, gdy gra osiągnęła najniższy wynik 19 procent, firma była na letnich wakacjach. Może się to wydawać zaskakujące, ale według Jorjaniego, w Szwecji „bardzo poważnie traktujemy nasze letnie wakacje”. W trudnym okresie CEO Arrowhead czerpał inspirację z historii No Man's Sky i tamtejszego zespołu, który przeszedł podobną drogę: od ogromnego zainteresowania i późniejszej fali krytyki, do ciężkiej pracy i ciągłych aktualizacji gry.

Interesującym aspektem funkcjonowania Arrowhead Studios jest fakt, że pomimo ogromnego sukcesu Helldivers 2, firma nie zdecydowała się na gwałtowny wzrost i w dużej mierze pozostała przy swojej mniejszej strukturze. Shams Jorjani, który aktywnie uczestniczy w zarządzaniu, stwierdził, że „z mojego doświadczenia wiem, co się dzieje, gdy dochodzi do niekontrolowanego, bardzo szybkiego wzrostu. Może to prowadzić do katastrofalnych skutków”.

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Helldivers 2 zadebiutowało na rynku 8 lutego 2024 roku. Produkcja jest dostępna na konsolach PlayStation 5, a także komputerach osobistych.