Nintendo Switch 2 rozpoczyna nowy standard cenowy gier – będzie drogo! Firma nie czeka na premierę GTA 6

To akurat złe wieści dla graczy.

Wszyscy analitycy prognozują, że GTA 6 ustanowi nowy próg cenowy, po którym ceny gier na konsole i PC wzrosną o co najmniej 10 dolarów. Obecnie za gry płacimy 70 dolarów, czyli około 350 zł. Jednak te czasy już powoli mijają, a nowy standard cen gier rozpocznie się wraz z premierą Nintendo Switch 2.

Mario Kart World zostało wycenione na 79,99 dolarów/euro za wersję cyfrową oraz 89,99 za wersję pudełkową. W Polsce ceny przeliczane są z euro, więc doliczając do tego podatek i marżę sklepową, może okazać się, że cyfrowa wersja będzie oscylować wokół kwoty 340-380 zł, a za pudełkową nawet w okolicach 400 zł.

Obecnie wyższy standard cenowy dotyczy wyłącznie Mario Kart World. Druga z dużych zapowiedzianych przez Nintendo gier, czyli Donkey Kong: Bananza kosztuje 69,99 dolarów/euro za wersję cyfrową oraz 79,99 dolarów/euro za pudełkową. Obecnie nieznane są ceny innych ogłoszonych produkcji, w tym Hyrule Warriors Age of Inprisonment, The Duskbloods, Kirby Air Riders oraz Metroid Prime 4 Beyond.

Gracze jednak muszą przygotować się na podwyżki gier również na innych platformach. Nawet jeżeli nie wydarzy się to równolegle z premierą Nintendo Switch 2, to niedługo po premierze Grand Theft Auto 6 może się to zmienić. Obecnie niektórzy analitycy przewidują, że Take-Two Interactive może wycenić nadchodzącą grę Rockstar Games nawet za 100 dolarów.