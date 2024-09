Nadchodzą specjalne edycje PS5 i PS5 Pro. Sony świętuje 30 urodziny PlayStation

Gracze będą mogli również sięgnąć po akcesoria w kolorystyce nawiązującej do pierwszego PlayStation.

W tym miesiącu doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji PlayStation 5 Pro . Niestety zapowiedź nowej konsoli Sony nie spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy . Wielkimi krokami zbliżają się natomiast 30. urodziny marki PlayStation. Okazuje się, że japońska firma przygotowała z tej okazji jeszcze jedną niespodziankę w postaci specjalnych edycji konsol PlayStation 5 Pro i PlayStation 5, a także kompatybilnych z nimi akcesoriów, które nawiązują do pierwszego PlayStation.

Nowe projekty z limitowanej edycji oddają hołd 30 wspaniałym latom gamingu – podróży możliwej dzięki pasji i wsparciu naszych fanów oraz utalentowanych twórców gier. Przypominająca pierwszą konsolę PlayStation, która pojawiła się na rynku 3 grudnia 1994 roku, ta limitowana edycja wykorzystuje oryginalną kolorystykę PlayStation i integruje ją z najnowszą linią produktów sprzętowych PS5 – czytamy na oficjalnym blogu PlayStation.

Zgodnie z przekazanymi informacjami limitowana edycja PlayStation 5 Digital Edition zawierać będzie również specjalną wersję kontrolera DualSense. W zestawie znajdziemy również osłonę na napęd w pasującym kolorze, ale sam czytnik będzie trzeba dokupić osobno. Gracze otrzymają jednak podstawkę do postawienia konsoli w pionie, a także kilka gadżetów, w tym m.in. kabel USB-C z końcówką nawiązującą do przewodu od kontrolera do pierwszego PlayStation.