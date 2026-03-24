„Wciąż nie umiemy oszczędzać”. Szef Pocketpair o ryzyku i sukcesie Palworld

Twórcy jednego z największych fenomenów ostatnich lat, Palworld, otwarcie przyznają, że gigantyczny sukces finansowy nie zmienił ich specyficznego podejścia do biznesu. Studio Pocketpair, choć dysponuje budżetem, o jakim wielu deweloperów może tylko pomarzyć, wciąż czuje się nowicjuszem w świecie wielkich finansów.

Palworld – jak studio radzi sobie po sukcesie?

Mimo że skarbiec Pocketpair jest pełen po rekordowej premierze gry we wczesnym dostępie, Buckley zachowuje spokój. Według niego bycie „złym w oszczędzaniu” wynika z natury posiadania tak ogromnego hitu – studio woli inwestować w nowe, odważne projekty niż zachowawczo gromadzić kapitał. Obecnie firma balansuje między intensywnymi pracami nad wersją 1.0 Palworld (której premiera jest zaplanowana na ten rok), a wspieraniem mniejszych, ambitnych tytułów indie jako wydawca.