„Wciąż nie umiemy oszczędzać”. Szef Pocketpair o ryzyku i sukcesie Palworld

John „Bucky” Buckley przyznaje, że są inni od reszty branży.
Twórcy jednego z największych fenomenów ostatnich lat, Palworld, otwarcie przyznają, że gigantyczny sukces finansowy nie zmienił ich specyficznego podejścia do biznesu. Studio Pocketpair, choć dysponuje budżetem, o jakim wielu deweloperów może tylko pomarzyć, wciąż czuje się nowicjuszem w świecie wielkich finansów.
Palworld – jak studio radzi sobie po sukcesie?
Mimo że skarbiec Pocketpair jest pełen po rekordowej premierze gry we wczesnym dostępie, Buckley zachowuje spokój. Według niego bycie „złym w oszczędzaniu” wynika z natury posiadania tak ogromnego hitu – studio woli inwestować w nowe, odważne projekty niż zachowawczo gromadzić kapitał. Obecnie firma balansuje między intensywnymi pracami nad wersją 1.0 Palworld (której premiera jest zaplanowana na ten rok), a wspieraniem mniejszych, ambitnych tytułów indie jako wydawca.
Tak właśnie jest, gdy ma się do dyspozycji tak wielką grę jak Palworld. Znajdujesz się w sytuacji, w której możesz podejmować ryzyko, na które inni nie mogą sobie pozwolić, co jest ekscytujące. Ale jednocześnie trzeba być ostrożnym.
W portfolio wydawniczym Pocketpair znajdują się obecnie takie gry jak Dead Take, Cassette Boy czy Never Grave. Buckley przyznaje, że wejście w rolę wydawcy było dla zespołu „wielką lekcją”, ale i świetną zabawą. Studio stawia sobie za cel bycie „bardziej fair” wobec innych deweloperów, oferując im lepsze warunki finansowania niż tradycyjni giganci branży. Poza grami, firma przygotowuje się również do ekspansji na rynek fizycznych produktów, w tym linii zabawek z postaciami z gry.
Warto przypomnieć, że Palworld zadebiutowało w styczniu 2024 roku, błyskawicznie stając się jedną z najpopularniejszych gier na Steamie i Xboxie. Gra, łącząca mechaniki przetrwania z kolekcjonowaniem stworków, jest dostępna w usłudze Xbox Game Pass.
