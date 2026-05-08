Nie ukrywam - jestem rozczarowany Starfield na PlayStation 5

Po premierze Starfield na PlayStation 5 spodziewałem się nie tylko lepszej formy w stosunku do wersji premierowej, ale również wykorzystania pełni mocy PS5 Pro Enchanced. Nie jest źle, ale mogło być lepiej.

Kilkadziesiąt godzin w kosmosie spędziłem i zdecydowanie wiem jedno – mogłoby być zdecydowanie lepiej pod wieloma względami. Zostawiając z boku to, jak wszystko trzyma się tutaj fabularnie, ponieważ to nadal jest typowy, bethesdowy erpeg, to od strony czysto technicznej spodziewałem się po Starfieldzie gry lepiej wykorzystującej możliwości PlayStation 5 Pro na wielu różnych płaszczyznach. Tym bardziej, że można trafić na kilka produkcji ze stajni Xbox Game Studios, które wypadają na tym polu o wiele lepiej.

Najważniejszą informacją jednak jest to, że…

… nie jest to recenzja gry Starfield w żadnym wypadku!

Tradycyjnie już krótkie przypomnienie – poniższy tekst na temat Starfield na PlayStation 5 nie jest recenzją gry samej w sobie. Takową poczynił jakiś czas temu nasz redaktor naczelny Michał „Myszasty” Nowicki i ten tekst znajdziecie tutaj!

W wielu miejscach się z nim zgadzam, sam pod koniec tekstu krótką opinię z mojej perspektywy wygłoszę, ponieważ moja relacja ze Starfieldem jest dość nietypowa biorąc pod uwagę fakt, iż lubię trochę polatać w kosmosie w innych grach, bardziej sandboxowych z o wiele słabiej zarysowaną strukturą fabularną (to znaczy ona istnieje, ale nie jest głównym elementem zabawy per se).

Nie zmienia to jednak tego, że jest to głównie ocena portu, a nie gry samej w sobie. Pamiętajcie o tym czytając ten tekst.

To jak to jest z tym Starfieldem na PlayStation 5? Mogło być zdecydowanie lepiej…

Powiem tak – największym zaskoczeniem jest to, że Starfield na PlayStation 5 ma pewien problem z polskim językiem w grze. Głównie dlatego, że włącza się on tylko i wyłącznie wtedy, gdy macie ustawiony język konsoli jako polski. W przypadku gdy macie włączony język angielski, natomiast opcji pobrania polskich napisów… nie ma.

Z jednej strony i tak dobrze, że są one dostępne w grze – to zawsze cieszy. Biorąc pod uwagę to, że opcji zmiany języka z poziomu menu nie ma, brak możliwości pobrania interesującej wersji językowej już jest zaskoczeniem. Myślałem, że może jest to błąd natury technicznej, ale koniec końców podobnie sprawa ma się (prawie) również na Xboxie. Dlatego też spokojnie — Bethesda nie oszukała graczy w żadnym wypadku. Po prostu chcąc grać po polsku, konsola też musi być włączona w trybie języka polskiego.

Natomiast co do samego faktu, jak Starfield działa na PlayStation 5 Pro, to tu muszę przyznać, iż spodziewałem się o wiele więcej. Tym bardziej, że w ostatnich tygodniach tych przypadków związanych z lepszym działaniem na mocniejszej konsoli Sony wraz z wprowadzeniem PSSR 2.0 jest więcej niż powinno. Plusem jest zdecydowanie fakt możliwości wyboru jednego z trzech trybów wyświetlania – Osiągów, Wizualnych oraz Enhanced, a także liczby klatek 30 i 60 (z dodatkowymi opcjami dla posiadaczy VRR) oraz włączonego VSync.

Dlaczego jednak mówię o rozczarowaniu? Głównie dlatego, że z jednej strony Creation Engine od Bethesdy swoje lata ma i zasadniczo na tej mocniejszej konsoli powinien zdecydowanie lepiej działać. Tym bardziej, że część gier oznaczonych jako PS5 Pro Enhanced i wykorzystujących PSSR 2.0 świetnie balansuje skalowaniem, jakością oraz rozdzielczością obrazu, próbując trzymać się tych 60 FPS. Takimi przykładami mogą być chociażby Resident Evil: Requiem, Pragmata, niedawno wydany Saros czy jakiś czas temu wydany Hitman: World of Assassination. Bowiem o ile można byłoby powiedzieć, że modele postaci oraz stylistyka Starfield „już taka jest i tyle”, tak różnica między wersją Wizualną a Enhanced nie jest duża i można byłoby pod tym względem zwyczajnie zejść poziom niżej z 60 FPS (mniej więcej stałymi, choć spadki się zdarzały głównie w otwartym świecie).

Czy to oznacza, że Starfield wygląda źle? Nie, wygląda całkiem dobrze (jak na erpega na Creation Engine, tutaj w wersji 2.0). Po prostu myślę, że wykorzystując magię PSSR 2.0 można byłoby tu poczarować bardziej, aby ta jakość była zdecydowanie lepsza.

I niestety również nie obyło się bez występujących raz na jakiś czas wypadów do dashboardu konsoli (po aktualizacjach jest lepiej, ale potrafią zaskoczyć), jak również zdarzają się momenty, gdy pierwszy lepszy NPC zablokuje się, wejdzie bez celu w kadr czy po prostu zwyczajnie nie będzie można z nim pogadać… bo tak. Takie drobnostki pojawiają się losowo podobnie jak spadek płynności rozgrywki po dłuższych sesjach z grą – o ile na początku jest naprawdę dobrze, tak z czasem powroty do większych miast skutkują dropami o kilka FPS w dół.