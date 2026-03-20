Zaloguj się lub Zarejestruj

Tego w Palworld nigdy nie zobaczymy. John Buckley rozczarował fanów

Mikołaj Berlik
2026/03/20 12:10
0
0

“Pchacie grę do absolutnych granic.”

John „Bucky” Buckley, szef komunikacji w Pocketpair, rozwiał wszelkie wątpliwości: podwodny ekosystem w Palworld nigdy nie powstanie. Oto dlaczego deweloperzy postawili twardą granicę dla swojej hitowej produkcji.

Palworld – dlaczego nie zobaczymy podwodnego świata?

Według Buckleya wprowadzenie pełnoprawnego świata podwodnego wymagałoby ogromnej restrukturyzacji fundamentów gry. Deweloperzy musieliby przepisać kod odpowiedzialny za poruszanie się, fizykę i interakcje, co określono jako „zbyt kosztowne i czasochłonne”. Palworld musi działać stabilnie zarówno na PC, jak i na konsolach. Dodanie masywnych podwodnych miast mogłoby sprawić, że gra przestałaby funkcjonować na słabszym sprzęcie. „Wykraczacie poza absolutne limity tej produkcji” – skwitował Buckley.

Pocketpair sugeruje, że zamiast na siłę wciskać mechaniki podwodne do obecnego Palworld, lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie czegoś zupełnie nowego. Palworld powstał właśnie dlatego, że twórcy chcieli rozwinąć elementy zbierania stworzeń, które w ich poprzedniej grze (Craftopia) były zbyt ograniczone.

Aby to osiągnąć, trzeba by gruntownie przerobić wiele podstawowych elementów gry. I tak właśnie powstają te pomysły, te wielkie koncepcje – najpierw trzeba to rozważyć. Czy taka ogromna przebudowa jest tego warta? A może trzeba się zastanowić: „Może to mogłoby być coś innego”?

GramTV przedstawia:

Choć Buckley nie wyklucza sequela w przyszłości, zaznacza, że nie należy spodziewać się „sytuacji jak w No Man's Sky”, gdzie gra jest bez końca rozbudowywana o fundamentalnie nowe systemy.

Buckley zakończył swoją wypowiedź przeprosinami skierowanymi do fanów, ale pozostał nieugięty: „Masywne podwodne miasta są niewykonalne”. Palworld dostępne jest na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Palworld
Pocketpair
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112