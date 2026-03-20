Tego w Palworld nigdy nie zobaczymy. John Buckley rozczarował fanów

John „Bucky” Buckley, szef komunikacji w Pocketpair, rozwiał wszelkie wątpliwości: podwodny ekosystem w Palworld nigdy nie powstanie. Oto dlaczego deweloperzy postawili twardą granicę dla swojej hitowej produkcji.

Palworld – dlaczego nie zobaczymy podwodnego świata?

Według Buckleya wprowadzenie pełnoprawnego świata podwodnego wymagałoby ogromnej restrukturyzacji fundamentów gry. Deweloperzy musieliby przepisać kod odpowiedzialny za poruszanie się, fizykę i interakcje, co określono jako „zbyt kosztowne i czasochłonne”. Palworld musi działać stabilnie zarówno na PC, jak i na konsolach. Dodanie masywnych podwodnych miast mogłoby sprawić, że gra przestałaby funkcjonować na słabszym sprzęcie. „Wykraczacie poza absolutne limity tej produkcji” – skwitował Buckley.