Palworld będzie dalej aktualizowane w taki sam sposób, ale na jak długo?

Tytuł nie będzie wspierany latami, tak jak m.in. No Man’s Sky.

Studio Pocketpair, pracujące nad pełną wersją Palworld, studzi oczekiwania fanów liczących na model wsparcia znany z No Man’s Sky. John Buckley, szef marketingu i wydawnictwa, przyznał w wywiadzie dla GamesRadar, że specyfika gry uniemożliwia dostarczanie ogromnych aktualizacji przez całą dekadę.

Palworld – co dalej z progresją?

Mimo że gracze chętnie widzieliby wieloletni rozwój gry, Buckley wskazuje na fundamentalną przeszkodę – liniowy system progresji. W grze typu survival crafting, polegającej na zdobywaniu poziomów, ciągłe dodawanie nowej zawartości prowadzi do absurdu. „Ile razy można dodawać kolejne 5 czy 10 poziomów, zanim gra stanie się nieczytelnym molochem?” – pyta retorycznie Buckley. Przywołano przykład słynnego MMO World of Warcraft, które musiało wprowadzić mechanikę „stat squish” (obniżenie statystyk), by liczby obrażeń i życia stały się znów zrozumiałe dla graczy.