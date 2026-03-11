Zaloguj się lub Zarejestruj

Palworld będzie dalej aktualizowane w taki sam sposób, ale na jak długo?

Mikołaj Berlik
2026/03/11 16:00
Tytuł nie będzie wspierany latami, tak jak m.in. No Man’s Sky.

Studio Pocketpair, pracujące nad pełną wersją Palworld, studzi oczekiwania fanów liczących na model wsparcia znany z No Man’s Sky. John Buckley, szef marketingu i wydawnictwa, przyznał w wywiadzie dla GamesRadar, że specyfika gry uniemożliwia dostarczanie ogromnych aktualizacji przez całą dekadę.

Palworld – co dalej z progresją?

Mimo że gracze chętnie widzieliby wieloletni rozwój gry, Buckley wskazuje na fundamentalną przeszkodę – liniowy system progresji. W grze typu survival crafting, polegającej na zdobywaniu poziomów, ciągłe dodawanie nowej zawartości prowadzi do absurdu. „Ile razy można dodawać kolejne 5 czy 10 poziomów, zanim gra stanie się nieczytelnym molochem?” – pyta retorycznie Buckley. Przywołano przykład słynnego MMO World of Warcraft, które musiało wprowadzić mechanikę „stat squish” (obniżenie statystyk), by liczby obrażeń i życia stały się znów zrozumiałe dla graczy.

Szef wydawnictwa uważa, że w pewnym momencie rozwój Palworld będzie musiał się zakończyć, aby gra nie stała się dla niedzielnych graczy przykrym obowiązkiem.

Choć wersja 1.0 nie będzie końcem nowości, Pocketpair już teraz zastanawia się nad przyszłością marki. Buckley nie wyklucza powstania Palworld 2.0. Zaznacza jednak, że zależy to od tego, czy studio znajdzie sposób na ekspansję świata, która nie będzie nudna i pozostanie przystępna dla nowych osób. Obecnie 100% zespołu koncentruje się wyłącznie na dowiezieniu pełnej wersji gry.

Nie wykluczałbym Palworld 2.0. To naprawdę zależy od tego, co możemy obecnie zrobić z grą, jak możemy ją rozbudować, aby nie stała się nudna. Nie tylko nudna, ale także jak możemy ją rozbudować, aby pozostała przystępna.

Na koniec wspomnijmy, że Palworld jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/palworld-updates-will-continue-after-1-0-but-not-like-no-mans-sky-says-publishing-head

