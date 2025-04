Warner Bros. zmienia strategię – koniec z kinem autorskim? Tego chce David Zaslav

Kilka miesięcy temu Bloomberg sugerował, że zamiłowanie Zaslava do autorskiego kina może go zgubić – i już zaczyna się to potwierdzać, choćby w przypadku Mickey 17 i Alto Knights. Mimo to trzeba mu oddać, że próbował – inwestował w ambitne projekty, czego nie robi dziś niemal żaden inny szef dużego studia. Najwyraźniej jednak ta strategia dobiła właśnie do ściany.