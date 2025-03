Ten film zbawi Warner Bros.? Leonardo DiCaprio w epickiem zwiastunie One Battle After Another

Po miesiącach oczekiwania, fani kina wreszcie doczekali się oficjalnego zwiastuna najnowszego filmu Paula Thomasa Andersona, zatytułowanego One Battle After Another. W produkcji występują gwiazdy światowego formatu: Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro oraz Sean Penn. Film opowiada historię Boba Fergusona (DiCaprio), byłego rewolucjonisty poszukującego swojej zaginionej córki. ​

One Battle After Another jest luźno oparty na powieści Vineland autorstwa Thomasa Pynchona. Scenariuszem i reżyserią zajął się Paul Thomas Anderson znany z takich filmów jak Mistrz, Magnolia, Aż poleje się krew, powszechnie uznawanych za arcydzieła. Ostatnim filmem twórcy była Licorice Pizza z 2021 i od tamtego czasu trwały spekulacje o nowym filmie. One Battle After Another został nakręcony na taśmie 35 mm przy użyciu kamer VistaVision w Kalifornii i Teksasie, co ponownie podkreśla dbałość Andersona o detale wizualne. ​