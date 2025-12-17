Najgorsze filmy 2025 roku. TOP 15 tytułów, na które szkoda czasu

Zbliża się koniec roku, a więc nadszedł czas podsumowań. Tradycyjnie nie może więc zabraknąć listy najgorszych filmów mijających dwunastu miesięcy, a zdecydowanie jest z czego wybierać. Chociaż 2025 rok miał sporo niespodziewanych hitów i wielkich pozytywnych zaskoczeń, to nie brakowało również mniej udanych pozycji, a nawet takich, które mogłyby kandydować do listy najgorszych produkcji w historii kina. Na poniższej liście nie brakuje więc głośnych i świetnie zarabiających blockbusterów, nieudanych powrotów słynnych serii, ekranizacji gier, czy też polskich produkcji.

Jeżeli zamierzacie spędzić przerwę świąteczno-noworoczną przy filmach, to zerknijcie na poniższą listę, aby wiedzieć, jakich tytułów lepiej unikać, aby nie tracić na nie czasu. Niektórych z produkcji z pewnością spodziewacie się zobaczyć na poniższej liście, inne mogą być zaskoczeniem, a o niektórych mogliście nawet nigdy nie słyszeć i mogę jedynie przeprosić, że jednak o tak złych filmach się dowiedzieliście. Jak co roku obrywa się największym hegemonom Hollywood, zarówno Disneyowi i Warner Bros., jak i Netflixowi, czy Sony Pictures. To nie był dla nich tak udany rok, jak mógłby być, gdyby tylko zdecydowali się nie wypuszczać tych filmów do kin i na streaming.

Wyróżnienia: Babygirl, Wiedźmin: Syreny z głębin, Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, Holland, Amator, Wujek Foliarz, Oddaj ją, The Old Guard 2, Koszmar minionego lata, Springsteen: Ocal mnie od nicości, Wybryk, Wicked: Na dobre.

15. Minecraft: Film

Prawdopodobnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych wyborów na tej liście, ale nie jestem fanem tej ekranizacji popularnej gry. Koncertowo zmarnowano tu potencjał serii, oferując widzom prostą historię, skierowaną głównie do dzieci lepiej znające TikTokowe brainroty niż tabliczkę mnożenia. Jako produkcja skierowana do młodszych widzów, osiągnęła swój cel i nic dziwnego, że film zarobił prawie miliard dolarów na całym świecie. Jednak wysokie zarobki, a co za tym idzie ogromne zainteresowanie, automatycznie nie czynią z filmu dobrej produkcji, a aktorski Minecraft jest tego najlepszym przykładem.

Dało się to jednak uratować, gdyby bohaterowie byli ciekawsi i lepiej zagrani, gdyż Jack Black i Jason Momoa niesamowicie irytują w swoich mało zabawnych rolach. Do tego koszmarni antagoniści i brak kreatywnego wykorzystania świata, który przecież najbardziej opiera się na wyobraźni. Co więcej, wpływ Minecrafta na kolejne ekranizacje popularnych growych serii, może być zgubny i zamiast otrzymywać ambitne produkcje, jedyne co będziemy mogli liczyć, to mnóstwo akcji, chaos narracyjny i niepotrzebny humor. Obym się jednak mylił.

14. Until Dawn

I kolejna ekranizacja gier, ale tym razem o którą nikt nie prosił i nikt jej nie chciał. Sony jednak odpowiednio zaplanowało sobie wykorzystanie tej marki i oprócz niepotrzebnego nikomu remake’u, powstała również filmowa adaptacja. Początkowo można dać się oszukać, że jednak będzie to niezłe kino grozy, szczególnie pierwszą sekwencją z pętlą czasową, ale szybko okazuje się, że to tylko fasada, obietnica czegoś więcej, niż kinowe Until Dawn jest w stanie spełnić. Niestety poza kilkoma niezłymi scenami, które budują klimat, film nie ma wiele do zaoferowania, popadając w gatunkowe klisze.