Wielka porażka science fiction z szybką premierą na VOD. Nowy film Warner Bros. dopiero co debiutował w kinie

W miniony piątek w polskich kinach zadebiutował film Mickey 17, czyli jedna z najbardziej oczekiwanych produkcji science fiction tego roku. Najnowszy projekt Joon-ho Bonga nie stał się kinowym hitem i już pierwsze prognozy wskazywały, że będzie to kosztowna porażka Warner Bros., na którą studio wydało aż 118 milionów dolarów. Premierowy weekend Mickey 17 jedynie potwierdził, że nie jest to produkcja, która interesuje widzów. Nic więc dziwnego, że wytwórnia chce jak najszybciej ograniczyć straty i nowość z gatunku sci-fi już wkrótce będzie dostępna na VOD.

Mickey 17 już za chwilę trafi na VOD

Według serwisu When To Stream Mickey 17 pojawi się w amerykańskich serwisach VOD już 25 marca. Film trafił do kin 7 marca, więc Warner Bros. zapewniło produkcji zaledwie 18-dniowe okno. Wcześniej produkcja koreańskiego reżysera miała swoją światową premierę na tegorocznym międzynarodowym festiwalu filmowym w Berlinie.