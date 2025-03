Warner Bros. w kryzysie. Czy szef DC Studios uratuje wytwórnię?

Coś musi być na rzeczy, bo plotkują o tym dwa źródła. Według doniesień Pucka oraz The InSneider, Warner Bros. stoi przed kolejną istotną zmianą w swojej strukturze zarządzania. Po serii nietrafionych decyzji dotyczących produkcji filmowych, David Zaslav rozważa powierzenie stanowiska szefa studia współdyrektorowi generalnemu DC Studios, Peterowi Safranowi. Miałby on zastąpić dotychczasowych liderów - Michaela De Lucę i Pam Abdy.

Zmiana w kierownictwa w Warner Bros. jest realna

Wszystko wskazuje na to, że studio znajduje się w poważnym kryzysie. Premiera głośnego Mickey 17 Bong Joon-ho tylko dolała oliwy do ognia. Film ma premierę w Polsce w tym tygodniu, ale za oceanem nie cieszy się dużym zainteresowaniem i nie zapowiada się na kasowy hit. Dodatkowo w ubiegłym roku Warner Bros. zanotowało ogromną klapę finansową – Joker 2, którego budżet wyniósł aż 200 milionów dolarów, nie zdołał się zwrócić, co było wielkim ciosem dla studia. Warto dodać, że żaden z filmów studia nie znalazł się w piątce najbardziej dochodowych filmów 2024 – o wiele lepsze wyniki zanotowały filmy Disneya i Universal.