Superman ma wielki problem. Film ma być „okropny”

Czy Superman jest skazany na porażkę? Niedawno odbyła się kolejna runda pokazów testowych, które mają być ostatnim sprawdzianem dla filmu, debiutującego w tegoroczne wakacje. James Gunn nie zrobił jeszcze złego filmu superbohaterskiego, ale Superman musi być szczególnie udany, jeżeli studio chce myśleć o rozwoju swojego uniwersum z bohaterami DC. Jednak sądząc po jednej z opinii po pokazach, która wyciekła do sieci, nowe przygody Człowiek ze Stali nie są zbyt udane.

Superman jest nadal “okropny” – twierdzi jedno ze źródeł

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku do sieci trafił pierwszy zwiastun Supermana, który zebrał mieszane opinie. Niedługo później ujawniono, że DC Studios zorganizowało następne pokazy testowe, z których wynikało, że film „nie jest dobry”. Najwyraźniej Gunn przez ostatnie tygodnie pracował nad swoją produkcją i zorganizował kolejne pokazy, które również do zbyt udanych nie należały. Jak podał dziennikarz Jeff Sneider, wewnętrzne badania testowe otrzymały cieplejsze opinie od tych z grudnia. Jednak jedno z najbardziej zaufanych źródeł Sneidera wprost przyznało, że film jest „okropny”. Dziennikarz postanowił o tym opowiedzieć w najnowszym podkaście The Hot Mic.