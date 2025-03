Superman jednak nie taki zły? Film przypomina Wonder Woman i pierwszych Strażników Galaktyki

Superman to jedna z najważniejszych produkcji superbohaterskich ostatnich lat. W obliczu słabnącej pozycji Marvela zrobiło się więcej miejsc dla DC Studios, które ma ambitne plany wobec swojego nowego uniwersum. Aby jednak odnieść sukces muszą zachwycić widzów już pierwszym filmem, którym będzie Superman od Jamesa Gunna. Jednak zwiastun zebrał mieszane opinie, a kolejne doniesienia o pokazach testowych jasno sugerują, że nie jest to udana produkcja. Ostatnio nawet padły stwierdzenia, że nowy Człowiek ze stali jest „okropny”. Teraz do sieci trafiły pozytywniejsze relacje pochodzące z portugalskiego fanowskiego konta DC da Depressão w serwisie X. Dowiadujemy się z nich wielu ciekawych informacji o Supermanie.

Superman – nowe relacje z pokazów testowych wskazują na udany film

Warto podkreślić, że w przeszłości DC da Depressão podawało wiarygodne informacje, to obecnie nie wiadomo, kto jest źródłem ich najnowszych doniesień o pokazach testowych Supermana. Warto więc traktować je wyłącznie jako plotki.