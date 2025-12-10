Zapomniane RPG zmienia tytuł, aby nie myliło graczy. Ważna zmiana przynosi również kolejny duży rozwój gry

Produkcja pozbyła się numerka w tytule.

Studio Spiders podzieliło się obszernym podsumowaniem prac nad swoim najnowszym RPG i jednocześnie zaskoczyło ważną decyzją. Produkcja znana do tej pory jako GreedFall 2: The Dying World będzie od teraz funkcjonować pod tytułem GreedFall: The Dying World. Zespół wyjaśnia, że dotychczasowa nazwa bywała myląca dla graczy, gdyż sugerowała bezpośrednią kontynuację „jedynki”, a projekt w rzeczywistości rozwija uniwersum w nowym kierunku. GreedFall: The Dying World – zmienia nazwę, pozbywając się numerka w tytule Zmiana nazwy to naturalna konsekwencja długiego i burzliwego procesu produkcyjnego. Wczesny dostęp, który zadebiutował we wrześniu 2024 roku, spotkał się z chłodnym przyjęciem, a studio musiało zmierzyć się z problemami personalnymi po zwolnieniach w zespołach odpowiedzialnych za m.in. animację. Twórcy przyznają, że start gry nie spełnił oczekiwań graczy, dlatego postanowiono zatrzymać pierwotny plan aktualizacji i skupić się na gruntownej przebudowie kluczowych elementów gry. Ten ruch okazał się koniecznością, a jego efekty zaczęły być widoczne w kolejnych miesiącach.

Dwie duże aktualizacje, które trafiły już do gry, w tym listopadowa, znacząco zmieniły obraz projektu. Odbiorcy otrzymali dalszy ciąg głównego wątku oraz nowe regiony do eksploracji, a także kolejnych towarzyszy i zestaw umiejętności poszerzających możliwości rozwoju postaci. Twórcy dopracowali również fundamenty rozgrywki. System walki, wcześniej krytykowany za brak dynamiki, został przeprojektowany, aby zapewnić większą płynność i kontrolę nad polem bitwy. Gracze mogą teraz korzystać z taktycznych poleceń, a także systemu namierzania przeciwników, który poprawia czytelność starć i pozwala lepiej dopasować styl gry do własnych preferencji. Równolegle Spiders pracowało nad wzmocnieniem warstwy wizualnej GreedFall: The Dying World. Ulepszono interfejs użytkownika, wzbogacono oprawę środowiskową i dodano bardziej ekspresyjne animacje postaci. Rozbudowano kreator bohatera, który oferuje szeroki zestaw narzędzi do tworzenia własnej postaci, a dodanie trybu fotograficznego pozwala zapisywać ważne momenty w podróży po świecie gry. Deweloperzy podkreślają, że ulepszenia te były możliwe dzięki regularnym opiniom społeczności, która aktywnie zgłaszała problemy i wskazywała kierunki dalszego rozwoju.

Chociaż usprawnienia są już wyraźnie widoczne, twórcy nie zamierzają zwalniać tempa. Zespół informuje, że wciąż monitoruje zgłoszenia błędów i wprowadza poprawki, aby gra mogła wreszcie osiągnąć stan bliski wydaniu w pełnej wersji. W styczniu Spiders ujawni ważną wiadomość dotyczącą premiery GreedFall The Dying World, co może wreszcie nakreślić realny harmonogram dalszych prac. Twórcy zdają sobie sprawę, że druga połowa przyszłego roku może być wyjątkowo zatłoczona dużymi premierami, więc właściwe wybranie terminu będzie kluczowe. Spiders kończy komunikatem skierowanym do fanów. Zespół podkreśla, że to dzięki ich zaangażowaniu GreedFall: The Dying World zbliża się do finalnej formy. Rok 2026 ma być przełomowy dla całego projektu, a najbliższe ogłoszenia zapowiadają się na jedne z najważniejszych w jego historii.

