Mickey 17 z zimnym prysznicem w Box Office – widzowie nie dopisali

Od 7 marca widzowie za oceanem mogą już oglądać film Mickey 17 w reżyserii Bong Joon-ho. Widowisko miał być jednym z hitów Warner Bros., ale jak na razie nie spełnia oczekiwań finansowych. Produkcja zarobiła do tej pory 19,1 mln dolarów na rynku amerykańskim i 24,5 mln dolarów za granicą, co daje globalny wynik łącznie 53,3 mln dolarów. To bardzo niski start dla filmu o budżecie wynoszącym aż 118 mln dolarów (bez kosztów marketingu). Film czeka jednak na premierę na innych rynkach, co może poprawić jego sytuację.

Ile zarobi Mickey 17?

Warto dodać, że film w dużej mierze spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem – pierwsze recenzje są mieszane, choć przeważają te pozytywne. Na Rotten Tomatoes krytycy ocenili go na 78%, a widzowie – na 73%. Bardzo podobna sytuacja panuje na Metacritic. Taki wynik, choć przyzwoity, nie zapewnił jednak dobrego otwarcia w kinach. Warner Bros. może mieć problem z osiągnięciem progu rentowności. Na tle poprzedniego filmu Bonga – oscarowego Parasite – Mickey 17 wypada rozczarowująco. Warto jednak dla porównania przytoczyć przykład filmu Snowpiercer z 2013, także autorstwa Bong Joon-ho – film, choć dobrze przyjęty przez krytyków, nie zarobił satysfakcjonującej sumy, bo jego wynik to zaledwie 86 mln dolarów przy 40 mln dolarów budżetu.