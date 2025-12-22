Zaloguj się lub Zarejestruj

Avatar 3 w kinach - James Cameron znów Królem Świata? Wyniki otwarcia mówią same za siebie

Jakub Piwoński
2025/12/22 11:30
1
0

Mieszane recenzje wlały nieco niepewności co do tego, jak będzie wyglądać wynik otwarcia. Okazuje się jednak, że widzowie kochają chodzić na tę serię do kina.

Po latach oczekiwań Avatar: Ogień i popioły w końcu trafił do kin. Trzecia odsłona sagi Jamesa Camerona debiutowała w atmosferze ogromnych oczekiwań, którym nie zaszkodziły nawet mieszane recenzje. Wręcz przeciwnie – pierwszy weekend wyraźnie pokazał, że marka Avatar wciąż elektryzuje widzów na całym świecie. Czy Cameron po raz kolejny udowodnił, że zasługuje na miano „Króla Świata”, którym określił się, odbierając Oscara za Titanica? Wszystko na to wskazuje.

Avatar: Ogień i popiół
Avatar: Ogień i popiół

Avatar 3 z rewelacyjnym wynikiem otwarcia

Film otworzył się globalnie z wynikiem 345 mln dolarów, co jest drugim największym weekendem otwarcia w historii Jamesa Camerona, ustępując jedynie Avatarowi: Istocie wody (441,7 mln). W Ameryce Północnej produkcja zarobiła 88 mln dolarów, ponownie zajmując drugie miejsce w dorobku reżysera – za Istotą wody (134,1 mln). To wyraźny sygnał, że mimo długiego metrażu widzowie masowo ruszyli do kin.

GramTV przedstawia:

Sukces Avatara 3 wpisuje się w charakterystyczny dla serii model finansowy. Filmy Camerona nie eksplodują jedynie w weekend otwarcia – one mają “długie nogi”, korzystając ze świątecznego okresu i ferii zimowych. Widzowie często odkładają seans, czekając na najlepsze warunki projekcji, zwłaszcza w formatach 3D i IMAX.

Na rynkach międzynarodowych Ogień i popioły zanotował najlepsze otwarcie w historii serii m.in. w Chinach (57,6 mln dolarów), Francji, Niemczech i Korei Południowej, a seanse IMAX przyniosły rekordowe 43,6 mln dolarów. To potwierdza, że Cameron wciąż dominuje w globalnym kinie widowiskowym. Przypomnijmy: jego filmy zajmują trzy miejsca w czołowej czwórce najbardziej dochodowych produkcji wszech czasów, a seria Avatar przekroczyła już 5,6 mld dolarów globalnych wpływów. Wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek długiego, dochodowego marszu trzeciego Avatara przez kina.

Źródło:https://deadline.com/2025/12/avatar-fire-and-ash-box-office-records-1236654655/

Tagi:

Popkultura
science fiction
Avatar
James Cameron
box office
Avatar: Ogień i popiół
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:52

Kto by się spodziewał xD Cameron mógłby nawet nie kręcić nowego filmu tylko wypuścić to samo ale z innym tytułem z serii Avatar (w sumie to zrobił bo Ogień i Popiół to klon dwójki) a i tak zarobi kupę forsy... natomiast tutaj każdy kto śledzi box office nie powinien być zaskoczony.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112