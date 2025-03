Nawet Robert Pattinson ma dosyć czekania na Batmana 2. Co dalej z filmem?

Dodatkowo aktor wkrótce wejdzie na plan The Odyssey od Christophera Nolana. Możliwe, że w międzyczasie Pattinson zaangażuje się w zupełnie inne projekty. Niedawno pojawiła się plotka, że Marvel walczy o uwagę aktora i chce zaproponować mu rolę w swoim uniwersum. Może więc powstać konflikt w harmonogramie prac, które opóźnią się o kolejne miesiące.

Niedawno pojawiła się również możliwość, że Robert Pattinson odgrywałby rolę głównego Batmana w uniwersum DC. Spowodowało to niemałe zamieszanie, że seria Matta Reevesa zostanie włączona do DCU. Ostatecznie okazało się, że James Gunn nie ma takich planów i The Brave and the Bold zaprezentuje innego, jeszcze starszego Batmana.