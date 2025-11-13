Warhorse Studios ma powody do dumy. Kingdom Come: Deliverance 2 sprzedało się w 4 milionach kopii

Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios osiągnęło kolejny kamień milowy – gra sprzedała się już w 4 milionach egzemplarzy. To wzrost o milion kopii względem maja bieżącego roku.

Kingdom Come: Deliverance 2 – wielki sukces RPG od Warhorse

Twórcy świętują sukces, publikując w mediach społecznościowych podziękowania dla graczy, modderów i twórców treści. „Nie możemy wam wystarczająco podziękować za to, że pomogliście nam osiągnąć ten niesamowity kamień milowy” – napisano w oficjalnym oświadczeniu. Studio dodało także: „Dziękujemy za stanie u boku Henryka i wiarę w to, co robimy.”

