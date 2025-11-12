Zaloguj się lub Zarejestruj

„Na horyzoncie pojawia się coś nowego”. Twórca Kingdom Come daje fanom tajemniczą zapowiedź

Henryk wróci?

Niedawno do sprzedaży trafiło Kingdom Come: Deliverance 2 – Royal Edition. Jest to wydanie zawierające wszystkie dodatki oraz aktualizacje. Choć premiera ostatniego DLC, Mysteria Ecclesia, zamyka pewien rozdział w historii gry, deweloperzy z Warhorse dali graczom do zrozumienia, że mają gotowe plany na przyszłość.

Warhorse Studios podgrzewa oczekiwania po premierze DLC do Kingdom Come: Deliverance 2

Główny projektant KCD2, Prokop Jirsa, opublikował na oficjalnym kanale Discord wiadomość, w której dziękował graczom za ich wytrwałość i zaangażowanie. Jirsa podkreślił, że wkład społeczności był kluczowy dla ukształtowania i dopracowania gry oraz wszystkich dodatków DLC do stanu, w jakim się znalazły. Następnie skierował do fanów tajemniczą zapowiedź:

Nie opuszczajcie tego miejsca zbyt wcześnie. Na horyzoncie pojawia się coś nowego i byłbym szczęśliwy, gdybyście byli z nami przy tym, co nastąpi.

W świetle tego oświadczenia, spekulacje dotyczące następnego projektu Warhorse Studios nabrały tempa. Informacje, które pojawiły się na forach internetowych, takich jak Reddit, sugerują, że fani mają nadzieję na kontynuację losów Henryka, głównego bohatera sagi Kingdom Come: Deliverance, lub na stworzenie zupełnie nowej gry o tematyce historycznej. Gracze zastanawiają się, czy słowa Jirsa odnoszą się do nowej gry w ramach istniejącego uniwersum, czy do całkowicie nowej marki stworzonej przez studio.

Warto zwrócić uwagę, że studio Warhorse ma już potwierdzone plany na rozwój. Według raportu finansowego opublikowanego w październiku, prace nad nowymi grami rozpoczęły się już w styczniu bieżącego roku, a zatem tuż przed premierą Kingdom Come: Deliverance 2.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnie DLC do Kingdom Come: Deliverance 2 ukazało się 11 listopada 2025 roku.

