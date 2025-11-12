Warhorse zaskakuje. Kingdom Come: Deliverance 2 – Royal Edition już w sprzedaży

Warhorse wypuściło Royal Edition Kingdom Come: Deliverance 2 – edycję, która łączy podstawową grę, dodatki i nową zawartość.
Warhorse Studios bez zapowiedzi udostępniło Kingdom Come: Deliverance 2 – Royal Edition, kompletne wydanie gry zawierające wszystkie dodatki oraz aktualizacje. Edycja pojawiła się tuż po premierze ostatniego DLC i oferuje ponad 100 godzin średniowiecznej przygody w jednym pakiecie.
Kingdom Come: Deliverance 2 – pełne wydanie z kompletem zawartości
Nowe wydanie obejmuje podstawową wersję gry oraz Expansion Pass, w skład którego wchodzą dodatki fabularne Brushes With Death, Legacy of the Forge oraz Mysteria Ecclesiae. Royal Edition zawiera też wszystkie dotychczasowe aktualizacje – w tym tryb Hardcore, tryb fryzjera oraz wyścigi konne.
Dodatkowo gracze otrzymują zestaw The Lion’s Crest DLC, wprowadzający nową misję z legendarnym zestawem zbroi i broni, oraz Gallant Huntsman’s Kit, który dodaje kuszę i strój łowcy. To kompletne wydanie pozwala w pełni zanurzyć się w średniowieczny świat Bohemii bez potrzeby dokupywania żadnych rozszerzeń.
Kingdom Come: Deliverance 2 – Royal Edition dostępne jest w cenie około 290 zł na PC oraz 330 zł na PS5 i Xbox Series X/S. Studio Warhorse określa tę edycję jako „ostateczne doświadczenie RPG”, łączące wszystkie elementy uznanej przez krytyków gry, która przez wielu uznawana jest za kandydata do tytułu Game of the Year.
