Warhorse zaskakuje. Kingdom Come: Deliverance 2 – Royal Edition już w sprzedaży

Warhorse Studios bez zapowiedzi udostępniło Kingdom Come: Deliverance 2 – Royal Edition, kompletne wydanie gry zawierające wszystkie dodatki oraz aktualizacje. Edycja pojawiła się tuż po premierze ostatniego DLC i oferuje ponad 100 godzin średniowiecznej przygody w jednym pakiecie.

Kingdom Come: Deliverance 2 – pe łne wydanie z kompletem zawartości

Nowe wydanie obejmuje podstawową wersję gry oraz Expansion Pass, w skład którego wchodzą dodatki fabularne Brushes With Death, Legacy of the Forge oraz Mysteria Ecclesiae. Royal Edition zawiera też wszystkie dotychczasowe aktualizacje – w tym tryb Hardcore, tryb fryzjera oraz wyścigi konne.