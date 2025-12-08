Dwa filary Assassin’s Creed Shadows. Twórcy ujawniają kulisy decyzji

W nowym wywiadzie dla GamesRadar reżyser Simon Lemay-Comtois przyznał, że studio nadal jest trudne do pobicia pod względem jakości wizualnej. Dziewięć miesięcy po premierze twórcy są zaskoczeni, jak dobrze Shadows prezentuje się na tle konkurencji, zwłaszcza na PS5 Pro. To efekt lat pracy nad technologią i doświadczenia zespołu Ubisoft Quebec.

Assassin's Creed Shadows – wywiad o sukcesie gry

Drugim ujawnionym aspektem są dwaj grywalni bohaterowie, Naoe i Yasuke. Ich skrajnie różne style rozgrywki miały od początku stanowić kluczowy element doświadczenia. Lemay-Comtois podkreślił, że dualny system bohaterów wzbogaca fabułę, daje graczom większą swobodę i różnorodność, a w przyszłości studio nie wyklucza wprowadzenia podobnego rozwiązania w kolejnych odsłonach.