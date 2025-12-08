Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwa filary Assassin’s Creed Shadows. Twórcy ujawniają kulisy decyzji

Mikołaj Berlik
2025/12/08 18:30
W nowym wywiadzie twórcy Assassin’s Creed Shadows zdradzają, które rozwiązania uznają za kluczowe dla sukcesu gry.

W nowym wywiadzie dla GamesRadar reżyser Simon Lemay-Comtois przyznał, że studio nadal jest trudne do pobicia pod względem jakości wizualnej. Dziewięć miesięcy po premierze twórcy są zaskoczeni, jak dobrze Shadows prezentuje się na tle konkurencji, zwłaszcza na PS5 Pro. To efekt lat pracy nad technologią i doświadczenia zespołu Ubisoft Quebec.

Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows – wywiad o sukcesie gry

Drugim ujawnionym aspektem są dwaj grywalni bohaterowie, Naoe i Yasuke. Ich skrajnie różne style rozgrywki miały od początku stanowić kluczowy element doświadczenia. Lemay-Comtois podkreślił, że dualny system bohaterów wzbogaca fabułę, daje graczom większą swobodę i różnorodność, a w przyszłości studio nie wyklucza wprowadzenia podobnego rozwiązania w kolejnych odsłonach.

Reżyser zaznaczył, że taki system może dzielić społeczność – podobnie było w Assassin’s Creed Syndicate – ale w Shadows kontrast między Naoe a Yasuke jest wyraźniejszy, co powoduje bardziej spolaryzowane opinie. Mimo to decyzja artystyczna była świadoma, a zespół uważa, że świeżość i unikatowe doświadczenia są warte ryzyka.

Dodatkowo Lemay-Comtois ujawnił, że praca nad dwójką protagonistów pozwoliła ulepszyć systemy animacji, walki i ruchu postaci, które posłużą jako fundament przyszłych odsłon serii. Szczególny nacisk położono na unikalne akrobacje Naoe inspirowane sztuką ninja, które mogą wpływać na rozwój mechanik kolejnych bohaterów i zwiększać dynamikę rozgrywki w przyszłych produkcjach Ubisoftu.

Mikołaj Berlik
