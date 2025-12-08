Duża aktualizacja Avatara zmienia zasady gry. Ubisoft może testować rozwiązania pod Far Cry

Avatar: Frontiers of Pandora otrzymało dużą aktualizację, która wprowadza widok trzecioosobowy oraz tryb Nowa Gra+.

Avatar: Frontiers of Pandora doczekało się zapowiadanej od dawna, dużej aktualizacji oznaczonej jako Update 20. Patch wprowadza kilka istotnych nowości, które znacząco wpływają na sposób rozgrywki i mogą mieć szersze konsekwencje dla kolejnych produkcji Ubisoftu. Avatar: Frontiers of Pandora – co zmienia Update 20 Najważniejszą nowością jest dodanie widoku trzecioosobowego (TPP). Do tej pory gra była dostępna wyłącznie w perspektywie pierwszej osoby. Decyzja ta wzbudziła spore zainteresowanie, ponieważ Avatar: Frontiers of Pandora działa na tym samym silniku co seria Far Cry i w wielu aspektach przypomina jej strukturę. Część graczy i obserwatorów rynku spekuluje, że może to być test technologii przed potencjalnym wprowadzeniem podobnej opcji w Far Cry 7.

Drugą kluczową zmianą jest tryb Nowa Gra+, który umożliwia ponowne przejście kampanii fabularnej z zachowaniem zdobytego wcześniej ekwipunku oraz umiejętności. Aby zachować balans, przeciwnicy zostali wyraźnie wzmocnieni, a gra oferuje nowe wyzwania nawet dla doświadczonych graczy.

GramTV przedstawia:

Aby poradzić sobie z wyższym poziomem trudności, Update 20 wprowadza dodatkowe drzewko umiejętności oraz możliwość zdobywania ekwipunku o wyższym poziomie niż dotychczas. Oprócz tego poprawiono błędy techniczne, niedoróbki językowe związane z językiem N’avi oraz dodano na PC obsługę Nvidia DLSS 4 i AMD FSR 4. Rozmiar aktualizacji jest znaczący – patch waży 43 GB na PS5, 30 GB na Xbox Series X/S oraz 44 GB na PC. Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutowało w grudniu 2023 roku i jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W grudniu gracze mogą liczyć jeszcze na jedną nowość – 19 grudnia zadebiutuje fabularne DLC From the Ashes, powiązane z filmem Avatar: Ogień i popiół, którego kinowa premiera zaplanowana jest na ten sam dzień.