Twórcy Football Managera przyznają się do porażki. FM26 nie spełnił oczekiwań

W 2024 roku Sports Interactive podjęło szokującą decyzję. Brytyjskie studio po raz pierwszy od 2003 roku zrobiło dłuższą niż rok przerwę pomiędzy kolejnymi odsłonami swojej sztandarowej serii piłkarskich menadżerów.
Pominięcie Football Manager 25 i przejście od razu do Football Manager 26 było swoistą obietnicą. Wszak 2-letni okres prac kazał oczekiwać jeszcze lepszej niż dotychczas jakości.
Sports Interactive uderza się w pierś i obiecuje poprawę
Tymczasem było wręcz odwrotnie. Deweloperzy postawili na większe zmiany np. w interfejsie i bez wątpienia nie wszystkie z nich były do końca udane. Jakby tego było mało, grze w momencie premiery w listopadzie 2025 roku brakowało kilku funkcji, które dotychczas były standardem. Przede wszystkim brakowało możliwości prowadzenia reprezentacji. I chociaż miała ona szybko powrócić, to tenże powrót nastąpi dopiero 26 maja. Chociaż i to zależy od tego, czy wszystkie licencje zostaną zatwierdzone na czas. Dodatkowo, chociaż SI zapewniło sobie licencję na FIFA World Cup 2026, to nie wszystkie koszulki pojawią się w pierwszym patchu i część zostanie dodana dopiero w czerwcu.
Samo prowadzenie kadr, chociaż ma być ulepszone względem tego z FM24, nie będzie prezentowało ostatecznego kształtu i w kolejnych aktualizacjach ma być rozwijane. Przy tej okazji głos w sprawie stanu Football Manager 26 i przyszłości gry postanowił zabrać Miles Jacobson, dyrektor Sports Interactive. Co nie dziwi, zaczął on od wyrażenia zrozumienia dla tych, którym nie spodobały się nierzadko drastyczne modyfikacje interfejsu.
W przypadku FM26 intencją było dostarczenie interfejsu, który byłby bardziej płynny w całej grze, niwelując rozdźwięk między starymi a nowymi elementami, który występował w FM24. Mówiłem otwarcie, że chcemy stworzyć dla naszych gier interfejs, którego zazdrościłyby narzędzia do produktywności, ale przyznałem też, że wycofaliśmy się z niektórych naszych zbyt ambitnych zmian w FM26.
Mówiłem również, że chcemy zbudować coś, co docelowo byłoby niezależne od platformy, umożliwiając sprawniejsze wdrażanie rozwiązań przez nasze zespoły w różnych produktach. Zmiana ta ostatecznie okazała się jednak szkodliwa dla doświadczeń części z Was – tłumaczył Jacobson.
Jednocześnie szef brytyjskiego studia zapewnił, iż jego pracownicy od momentu ukazania się FM26 stale pracowali nad naprawą problemów, także tych zgłaszanych bezpośrednio przez członków społeczności. Wyraził on też przekonanie, że dziś Football Manager 26 jest już produkcją lepszą niż w listopadzie 2025 roku. To stanowić ma silny fundament dla kolejnych odsłon piłkarskich menadżerów.
Mimo to wiemy, że to, co wydaliśmy, nie spełniło oczekiwań wielu z Was. Była to pierwsza odsłona nowej ery i nasza pierwsza premiera od dwóch lat. Wiemy, jak bardzo byliście podekscytowani, więc fakt, że nie sprostaliśmy oczekiwaniom części z Was, jest niezwykle rozczarowujący. Oczekujecie od Football Managera doskonałości i to właśnie reprezentuje ta marka. Jednak pomimo wszystkich dotychczasowych aktualizacji, nie osiągnęliśmy jeszcze tego poziomu.
Biorę za to pełną odpowiedzialność – podsumował dyrektor Sports Interactive.
W obliczu tego wszystkiego Jacobson zapowiedział zmiany. Nie padły oczywiście żadne konkrety, mowa była jednak m.in. o zatrudnieniu nowych deweloperów, zmianach pełnionych ról czy też poszukiwaniach nowych sposobów pracy. Trudno się dziwić, bo po braku FM25 i fatalnej premierze FM26 Sports Interactive musi teraz odbudować zaufanie graczy. Dyrektor studia zadeklarował, iż on i jego pracownicy będą w odpowiednim momencie rozmawiać bezpośrednio z fanami, by z jednej strony dzielić się z nimi informacjami, a z drugiej otrzymać ich feedback.
Przy naszej kolejnej premierze mamy jasno określony zestaw priorytetów, oparty na powtarzających się problemach, które zgłaszaliście. Głównym elementem, na którym się skupiamy, jest imersja – czy to w obrębie świata gry, nawigacji UI, czy samego interfejsu. Chcemy podnieść poziom ich wszystkich i robimy w tym zakresie dobre postępy – podsumował Jacobson.
Football Manager 26 posiada obecnie w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie zaledwie 68 na 100. To zdecydowanie najniższej oceniany przedstawiciel serii – żadna inna pełnoprawna odsłona nie osiągnęła wyniku poniżej 80/100.
