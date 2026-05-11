Twórcy Football Managera przyznają się do porażki. FM26 nie spełnił oczekiwań

Sports Interactive uderza się w pierś i obiecuje poprawę

Tymczasem było wręcz odwrotnie. Deweloperzy postawili na większe zmiany np. w interfejsie i bez wątpienia nie wszystkie z nich były do końca udane. Jakby tego było mało, grze w momencie premiery w listopadzie 2025 roku brakowało kilku funkcji, które dotychczas były standardem. Przede wszystkim brakowało możliwości prowadzenia reprezentacji. I chociaż miała ona szybko powrócić, to tenże powrót nastąpi dopiero 26 maja. Chociaż i to zależy od tego, czy wszystkie licencje zostaną zatwierdzone na czas. Dodatkowo, chociaż SI zapewniło sobie licencję na FIFA World Cup 2026, to nie wszystkie koszulki pojawią się w pierwszym patchu i część zostanie dodana dopiero w czerwcu.

Samo prowadzenie kadr, chociaż ma być ulepszone względem tego z FM24, nie będzie prezentowało ostatecznego kształtu i w kolejnych aktualizacjach ma być rozwijane. Przy tej okazji głos w sprawie stanu Football Manager 26 i przyszłości gry postanowił zabrać Miles Jacobson, dyrektor Sports Interactive. Co nie dziwi, zaczął on od wyrażenia zrozumienia dla tych, którym nie spodobały się nierzadko drastyczne modyfikacje interfejsu.

W przypadku FM26 intencją było dostarczenie interfejsu, który byłby bardziej płynny w całej grze, niwelując rozdźwięk między starymi a nowymi elementami, który występował w FM24. Mówiłem otwarcie, że chcemy stworzyć dla naszych gier interfejs, którego zazdrościłyby narzędzia do produktywności, ale przyznałem też, że wycofaliśmy się z niektórych naszych zbyt ambitnych zmian w FM26. Mówiłem również, że chcemy zbudować coś, co docelowo byłoby niezależne od platformy, umożliwiając sprawniejsze wdrażanie rozwiązań przez nasze zespoły w różnych produktach. Zmiana ta ostatecznie okazała się jednak szkodliwa dla doświadczeń części z Was – tłumaczył Jacobson.

Jednocześnie szef brytyjskiego studia zapewnił, iż jego pracownicy od momentu ukazania się FM26 stale pracowali nad naprawą problemów, także tych zgłaszanych bezpośrednio przez członków społeczności. Wyraził on też przekonanie, że dziś Football Manager 26 jest już produkcją lepszą niż w listopadzie 2025 roku. To stanowić ma silny fundament dla kolejnych odsłon piłkarskich menadżerów.