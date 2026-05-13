Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo znowu celem gróźb bombowych. Policja zatrzymała 27-latka

Maciej Petryszyn
2026/05/13 19:00
0
0

Nintendo to jedna z tych firm, które mocno polaryzują społeczność. Japończycy mają zarówno swoich wyznawców, jak i ostrych krytyków.

Czasami jednak niechęć może prowadzić do czynów skrajnie nieodpowiedzialnych. O czym możemy przeczytać w ramach najnowszych doniesień.

Nintendo
Nintendo

Alarm bombowy w siedzibie Nintendo

Jak się okazuje, główna siedziba Nintendo w Kioto stała się obiektem licznych gróźb bombowych. O całej sprawie jako pierwszy poinformował japoński serwis KTV, który potwierdził, że policja aresztowała bezrobotnego 27-latka z miasta Hekinan w prefekturze Aichi. Oskarżono go o wysyłanie do rzeczonej siedziby listów z groźbami – pierwsza taka wiadomość miała zostać wysłana około 2 miesięcy temu, tj. 16 marca. Wywołała ona spory popłoch i zmusiła służby do dokładnego przeczesania terenów okalających budynek wielkiego N. Ostatecznie okazało się, że żadnych bomb nie ma, a informacje o podłożonym ładunku okazały się zwykłym kłamstwem.

GramTV przedstawia:

Podejrzany o autorstwo listu 27-latek przyznał się do zarzutów, wśród których padło m.in. utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatecznie za swój czyn nałożono na niego karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Najciekawszy jest jednak fakt, że oskarżony bezrobotny Japończyk już w przeszłości miał na pieńku z Nintendo. 2 lata temu ten sam człowiek został aresztowany z powodu gróźb, które rzucał w związku z turniejem w grę Splatoon, którego organizatorem było właśnie wielkie N. Nie wiadomo natomiast, jakie były motywy tego człowieka.

To nie pierwszy raz, gdy Nintendo, jak i pracujących w firmie ludzie padają ofiarami gróźb. Wszak już w 2023 i 2024 roku japoński gigant technologiczny musiał odwoływać swoje wydarzenia z powodu gróź bombowych, których obiektami byli pracownicy. Wtedy także służby zostały pozbawione na nogi, a sama policja prowadziła w tej sprawie dochodzenia.

Źródło:https://insider-gaming.com/nintendo-bomb-threat-man-arrested/

Tagi:

Tech
Nintendo
Japonia
kontrowersje
Kioto
siedziba
Terroryzm
groźby
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112