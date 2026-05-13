Nintendo znowu celem gróźb bombowych. Policja zatrzymała 27-latka

Nintendo to jedna z tych firm, które mocno polaryzują społeczność. Japończycy mają zarówno swoich wyznawców, jak i ostrych krytyków.

Czasami jednak niechęć może prowadzić do czynów skrajnie nieodpowiedzialnych. O czym możemy przeczytać w ramach najnowszych doniesień.

Alarm bombowy w siedzibie Nintendo

Jak się okazuje, główna siedziba Nintendo w Kioto stała się obiektem licznych gróźb bombowych. O całej sprawie jako pierwszy poinformował japoński serwis KTV, który potwierdził, że policja aresztowała bezrobotnego 27-latka z miasta Hekinan w prefekturze Aichi. Oskarżono go o wysyłanie do rzeczonej siedziby listów z groźbami – pierwsza taka wiadomość miała zostać wysłana około 2 miesięcy temu, tj. 16 marca. Wywołała ona spory popłoch i zmusiła służby do dokładnego przeczesania terenów okalających budynek wielkiego N. Ostatecznie okazało się, że żadnych bomb nie ma, a informacje o podłożonym ładunku okazały się zwykłym kłamstwem.