Walentynkowy State of Play od Sony? Informator ujawnia dokładną datę prezentacji

Jakiś czas temu informowaliśmy o terminie pokazu State of Play, który został ujawniony przez branżowego insidera . Jak sugerował podówczas NateTheHate, pokaz ma odbyć się w lutym 2025 roku. Teraz informator podał natomiast dokładną datę prezentacji.

Informator NateTheHate przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nowa prezentacja Sony State of Play może odbyć się 14 lutego 2025 roku. Wymiana zdań na Twitterze, w której insider, odpowiadając na pytanie o termin, odpowiedział: „Co Ci podpowiada serce?”, sugeruje, że prezentacja może odbyć się w Walentynki.

Według nieoficjalnych doniesień, podczas wydarzenia można spodziewać się nowych zwiastunów gier takich jak Ghost of Yotei od Sucker Punch oraz Death Stranding 2: On the Beach od Kojima Productions, które mają pojawić się w tym roku.

Informator nie podzielił się jednak szczegółami związanymi z ewentualną prezentacją State of Play w lutym 2025 roku. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak cierpliwie oczekiwać na oficjalne wieści ze strony Sony. Warto również dodać, że pod koniec ubiegłego roku pojawiły się doniesienia sugerujące, że podczas wydarzenia rzekomo poznamy daty premiery wspomnianych wyżej Ghost of Yotei oraz Death Stranding 2.

