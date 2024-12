Daty premiery Death Stranding 2 oraz Ghost of Yotei na State of Play 2025?

Na State of Play organizowanym przez Sony mamy zobaczyć również obszerną prezentację Marathon, czyli strzelanki multiplayer tworzonej przez studio Bungie. Mają na niej zostać ujawnione nowe informacje na temat projektu - mamy zobaczyć także pierwsze nagranie prezentujące rozgrywkę z nowego tytułu. Nie jest jednak pewne, czy opisany pokaz będzie częścią całego wydarzenia.

Warto dodać, że nowe informacje o nadchodzącym State of Play nie są potwierdzone. Sony oficjalnie nie odniosło się do tematu wydarzenia. Zarówno Death Stranding 2, jak i Ghost of Yotei zostały zapowiedziane jedynie na PlayStation 5, jednak bardzo prawdopodobne jest pojawienie się tytułów także na innych platformach.