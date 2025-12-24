Zaloguj się lub Zarejestruj

Coraz więcej znaków powrotu Spyro. Portfolio artysty rozpala spekulacje

Patrycja Pietrowska
2025/12/24 08:00
LinkedIn zdradza, nad czym może pracować Toys for Bob.

Choć oficjalnego ogłoszenia o powrocie Spyro wciąż brakuje, miłośnicy serii oraz analitycy dostrzegają coraz więcej sygnałów. Szczególną uwagę przykuwają działania studia Toys For Bob, które wysyła subtelne znaki swojej społeczności. Lider zespołu, Paul Yan, przyznał wcześniej, że firma wciąż blisko współpracuje z gigantami takimi jak Xbox oraz Activision, co otwiera drogę do rozwoju tej marki.

Spyro Reignited Trilogy
Spyro Reignited Trilogy

Spyro może wracać. Nowe poszlaki wskazują na projekt Toys For Bob

Wymownym dowodem na trwające prace nad Spyro stały się informacje odnalezione przez twórcę znanego jako Canadian Guy Eh. Dotarł on do profilu zawodowego na platformie LinkedIn, należącego do byłego pracownika studia. Donald Yatomi, który w latach 2022–2024 pełnił tam funkcję starszego artysty koncepcyjnego, w wykazie swoich osiągnięć umieścił nazwę Spyro obok Call of Duty. Teoria, że artysta odnosiłby się jedynie do drobnej zawartości w tytule Crash Team Rumble, wydaje się mało prawdopodobna, gdyż profesjonaliści wymieniają w portfolio konkretne gry, a nie pojedyncze postacie.

Mimo braku formalnego potwierdzenia Spyro 4, zgromadzone dowody uznaje się za najbardziej konkretne poszlaki od lat. Studio Toys For Bob przemyślanie dawkuje emocje, a głosy z branży umacniają przekonanie o nadchodzącej premierze.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Toys for Bob potwierdziło prace nad nową grą we współpracy z Xboxem. Fioletowa kolorystyka zastosowana w komunikacie dała społeczności powód do spekulacji, że być może deweloperom chodziło o Spyro 4. Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na oficjalne wieści ze strony twórców.

Źródło:https://www.thegamer.com/spyro-4-seemingly-leaked/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

