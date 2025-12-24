Coraz więcej znaków powrotu Spyro. Portfolio artysty rozpala spekulacje

Choć oficjalnego ogłoszenia o powrocie Spyro wciąż brakuje, miłośnicy serii oraz analitycy dostrzegają coraz więcej sygnałów. Szczególną uwagę przykuwają działania studia Toys For Bob, które wysyła subtelne znaki swojej społeczności. Lider zespołu, Paul Yan, przyznał wcześniej, że firma wciąż blisko współpracuje z gigantami takimi jak Xbox oraz Activision, co otwiera drogę do rozwoju tej marki.

Spyro może wracać. Nowe poszlaki wskazują na projekt Toys For Bob

Wymownym dowodem na trwające prace nad Spyro stały się informacje odnalezione przez twórcę znanego jako Canadian Guy Eh. Dotarł on do profilu zawodowego na platformie LinkedIn, należącego do byłego pracownika studia. Donald Yatomi, który w latach 2022–2024 pełnił tam funkcję starszego artysty koncepcyjnego, w wykazie swoich osiągnięć umieścił nazwę Spyro obok Call of Duty. Teoria, że artysta odnosiłby się jedynie do drobnej zawartości w tytule Crash Team Rumble, wydaje się mało prawdopodobna, gdyż profesjonaliści wymieniają w portfolio konkretne gry, a nie pojedyncze postacie.