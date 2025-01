State of Play zbliża się wielkimi krokami? Insider ujawnia termin pokazu Sony

Wygląda na to, że Sony szykuje się do pierwszej w tym roku prezentacji gier.

„NateTheHate” opublikował wpis na portalu społecznościowym X, w którym dał jasno do zrozumienia, że kolejnego State of Play należy spodziewać się w lutym 2025 roku . Niestety insider nie podał dokładnej daty wyczekiwanej przez fanów Sony prezentacji. Informator nie podzielił się również żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat wspomnianego pokazu.

Na koniec warto dodać, że według nieoficjalnych informacji na nadchodzącym State of Play mają zostać zaprezentowane m.in. takie tytuły jak Death Stranding 2: On The Beach czy Ghost of Yōtei. Niewykluczone, że w trakcie pokazu poznamy dokładne daty premier obu produkcji. Na potwierdzenie tych plotek będziemy musieli jednak jeszcze nieco poczekać.

Wczytywanie ramki mediów.