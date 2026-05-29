W tym roku nie zagramy w Fable! Potwierdziły się najgorsze plotki

Jeżeli ostrzyliście sobie zęby na to, by w tym roku wrócić do magicznego świata Fable, to cóż… Mamy złe informacje.

Potwierdziły się bowiem najgorsze przewidywania fanów, bo premiera została opóźniona. I to pomimo niedawnych zapewnień, że nic takiego nie będzie mieć miejsca.

Fable nie w 2026, a w 2027 roku

Dziś przedstawiciele XBOXA wrzucili do mediów społecznościowych post zapowiadający premiery nadchodzących miesięcy. Pojawiło się tam miejsce zarówno dla produkcji first-party, czyli Halo: Campaign Evolved i Gears of War: E-Day, jak i tych tworzonych przez zewnętrzne studia. W tym wypadku mowa o Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer oraz Grand Theft Auto 6. Ponadto poświęcono również miejsce Fable, ale nie w związku z nakręcaniem hype’u przed zbliżającą się premierą, a przełożeniem jej terminu. Zamiast 3. lub 4. kwartału 2026 roku będzie to luty roku 2027.