W tym roku nie zagramy w Fable! Potwierdziły się najgorsze plotki

Jeżeli ostrzyliście sobie zęby na to, by w tym roku wrócić do magicznego świata Fable, to cóż… Mamy złe informacje.
Potwierdziły się bowiem najgorsze przewidywania fanów, bo premiera została opóźniona. I to pomimo niedawnych zapewnień, że nic takiego nie będzie mieć miejsca.
Fable nie w 2026, a w 2027 roku
Dziś przedstawiciele XBOXA wrzucili do mediów społecznościowych post zapowiadający premiery nadchodzących miesięcy. Pojawiło się tam miejsce zarówno dla produkcji first-party, czyli Halo: Campaign Evolved i Gears of War: E-Day, jak i tych tworzonych przez zewnętrzne studia. W tym wypadku mowa o Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer oraz Grand Theft Auto 6. Ponadto poświęcono również miejsce Fable, ale nie w związku z nakręcaniem hype’u przed zbliżającą się premierą, a przełożeniem jej terminu. Zamiast 3. lub 4. kwartału 2026 roku będzie to luty roku 2027.
Tak zmianę tę w swoim poście uzasadnili przedstawiciele XBOXA:
Aby zaplanować nasze premiery gier w okresie świątecznym w sposób, który będzie najlepszy dla graczy, przesuwamy premierę Fable na luty 2027 roku, tak aby gra mogła otrzymać dedykowany moment, na jaki zasługuje. Z ekscytacją zaprezentujemy graczom zupełnie nowe, obszerne spojrzenie na Fable, a także na resztę naszych zapowiedzi, podczas pokazu XBOX Games Showcase już 7 czerwca.
