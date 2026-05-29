W tym roku nie zagramy w Fable! Potwierdziły się najgorsze plotki

Maciej Petryszyn
2026/05/29 19:00
Jeżeli ostrzyliście sobie zęby na to, by w tym roku wrócić do magicznego świata Fable, to cóż… Mamy złe informacje.

Potwierdziły się bowiem najgorsze przewidywania fanów, bo premiera została opóźniona. I to pomimo niedawnych zapewnień, że nic takiego nie będzie mieć miejsca.

Fable nie w 2026, a w 2027 roku

Dziś przedstawiciele XBOXA wrzucili do mediów społecznościowych post zapowiadający premiery nadchodzących miesięcy. Pojawiło się tam miejsce zarówno dla produkcji first-party, czyli Halo: Campaign Evolved i Gears of War: E-Day, jak i tych tworzonych przez zewnętrzne studia. W tym wypadku mowa o Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer oraz Grand Theft Auto 6. Ponadto poświęcono również miejsce Fable, ale nie w związku z nakręcaniem hype’u przed zbliżającą się premierą, a przełożeniem jej terminu. Zamiast 3. lub 4. kwartału 2026 roku będzie to luty roku 2027.

Tak zmianę tę w swoim poście uzasadnili przedstawiciele XBOXA:

Aby zaplanować nasze premiery gier w okresie świątecznym w sposób, który będzie najlepszy dla graczy, przesuwamy premierę Fable na luty 2027 roku, tak aby gra mogła otrzymać dedykowany moment, na jaki zasługuje. Z ekscytacją zaprezentujemy graczom zupełnie nowe, obszerne spojrzenie na Fable, a także na resztę naszych zapowiedzi, podczas pokazu XBOX Games Showcase już 7 czerwca.

Już w kwietniu pojawiły się doniesienia, jakoby w Microsofcie zapadły decyzje o opóźnieniu Fable. Mimo to krótko po tym oficjalne konto gry w mediach społecznościowych poniekąd zadało kłam tym twierdzeniom, zapraszając graczy na jesienną przygodę. Co więcej, niecały tydzień temu produkcja otrzymała klasyfikację wiekową w Korei Południowej, co kazało domniemywać, iż premiera jest blisko. Dziś wiemy już, że bynajmniej – przed nami jeszcze 9-miesięczne oczekiwanie.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

