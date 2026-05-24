Twórca genialnego filmu o zombie wraca z nowym science fiction. Do sieci trafiły pierwsze oceny

To może być jedna z najciekawszych propozycji dla fanów tego gatunku.

Zombie express do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych filmów o zombie ostatnich lat, a jego reżyser Sang-ho Yeon ponownie sięga po temat apokalipsy żywych trupów. Jego nowy thriller zatytułowany Colony zadebiutował podczas festiwalu w Cannes i zebrał pierwsze recenzje krytyków. Colony – nowy film twórcy Zombie express zbiera pozytywne recenzje Produkcja może obecnie pochwalić się wynikiem 67% w serwisie Rotten Tomatoes na podstawie dwunastu recenzji. To rezultat wyraźnie słabszy od fenomenalnego przyjęcia Zombie express, które utrzymuje 95% pozytywnych opinii, ale jednocześnie jeden z najlepiej ocenianych filmów w dorobku reżysera.

Nowy horror opowiada historię profesor biotechnologii, która trafia w sam środek wybuchu tajemniczego wirusa podczas konferencji naukowej. Bohaterka wraz z grupą ocalałych zostaje uwięziona w zamkniętym obiekcie, gdzie musi walczyć nie tylko o przetrwanie, ale również z coraz większym zagrożeniem ze strony zakażonych. W obsadzie Colony znaleźli się: Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook, Kim Shin-rok, Shin Hyun-been oraz Go Soo. Pierwsze opinie wskazują, że Sang-ho Yeon ponownie dostarczył dynamiczne widowisko pełne brutalnej akcji i chaosu typowego dla kina zombie. Krytycy podkreślają jednak, że Colony nie oferuje równie mocnej warstwy emocjonalnej i tak rozbudowanych relacji między bohaterami, jak Zombie express. Mimo to wielu recenzentów chwali film za tempo, pomysłowość oraz widowiskowe sceny z udziałem zakażonych.

Po sukcesie Zombie express twórcy wielokrotnie próbowali rozbudować markę. Jeszcze w 2016 roku pojawiło się animowane Stacja Seul, które zdobyło komplet pozytywnych ocen od krytyków, choć widzowie byli znacznie bardziej podzieleni. Cztery lata później do kin trafiło Zombie express 2: Półwysep, czyli kontynuacja, która spotkała się z mieszanym odbiorem. Krytykowano przede wszystkim większy nacisk na akcję, słabsze efekty CGI oraz brak napięcia charakterystycznego dla pierwszego filmu. Sam Sang-ho Yeon od kilku lat wspomina również o planach stworzenia trzeciej części serii, która miałaby być bliższa klimatem oryginałowi. Obecnie projekt pozostaje jednak w zawieszeniu, a reżyser w ostatnich latach skupiał się na innych produkcjach, takich jak Jung_E czy Trzy objawienia. Premiera Colony w Ameryce została zaplanowana na 28 sierpnia 2026 roku.

