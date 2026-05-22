Prequel The Boys w pierwszym zwiastunie. Serial odkryje brutalną przeszłość ulubieńca fanów

Uniwersum serialu The Boys wcale się nie kończy wraz z finałem głównego serialu. Chociaż The Boys dobiegło już końca wraz z piątym i finałowym sezonem, Prime Video już przygotowuje kolejną produkcję osadzoną w świecie superbohaterów korporacji Vought. Już kilka dni temu do sieci wyciekł pierwszy zwiastun Vought Rising, a teraz Amazon zaprezentował oficjalny materiał z serialu. Produkcja przedstawi wydarzenia rozgrywające się w Nowym Jorku lat 50. i pokaże narodziny jednej z najbardziej przerażających organizacji w historii tego uniwersum.

Vought Rising – pierwszy zwiastun trafił do sieci

Nowa produkcja skoncentruje się na początkach firmy Vought oraz historii Soldier Boy, granego ponownie przez Jensena Acklesa. Zwiastun pokazuje bohatera jeszcze na początku jego kariery, gdy po raz pierwszy zakłada klasyczny, retro kostium. Materiał ujawnia również eksperymenty prowadzone w ośrodku psychiatrycznym Sage Grove Center, znanym fanom z wcześniejszych sezonów The Boys. To właśnie tam naukowcy próbują stworzyć ludzi obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami.