Prequel The Boys w pierwszym zwiastunie. Serial odkryje brutalną przeszłość ulubieńca fanów

Uniwersum serialu The Boys wcale się nie kończy wraz z finałem głównego serialu. Chociaż The Boys dobiegło już końca wraz z piątym i finałowym sezonem, Prime Video już przygotowuje kolejną produkcję osadzoną w świecie superbohaterów korporacji Vought. Już kilka dni temu do sieci wyciekł pierwszy zwiastun Vought Rising, a teraz Amazon zaprezentował oficjalny materiał z serialu. Produkcja przedstawi wydarzenia rozgrywające się w Nowym Jorku lat 50. i pokaże narodziny jednej z najbardziej przerażających organizacji w historii tego uniwersum.
Nowa produkcja skoncentruje się na początkach firmy Vought oraz historii Soldier Boy, granego ponownie przez Jensena Acklesa. Zwiastun pokazuje bohatera jeszcze na początku jego kariery, gdy po raz pierwszy zakłada klasyczny, retro kostium. Materiał ujawnia również eksperymenty prowadzone w ośrodku psychiatrycznym Sage Grove Center, znanym fanom z wcześniejszych sezonów The Boys. To właśnie tam naukowcy próbują stworzyć ludzi obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami.
Twórcy nie zapomnieli również o Stormfront, w którą ponownie wcieli się Aya Cash. W serialu zobaczymy pierwsze spotkanie Soldier Boya i Stormfront. Fani The Boys doskonale pamiętają, że bohaterka była jedną z głównych antagonistek drugiego sezonu, a z czasem ujawniono jej nazistowską przeszłość.
W obsadzie serialu znaleźli się także: Mason Dye, Will Hochman, KiKi Layne, Jorden Myrie, Nicolo Pasetti, Elizabeth Posey, Ricky Staffieri oraz Brian J. Smith. Mason Dye powróci jako Bombsight, którego widzowie mogli zobaczyć w piątym sezonie The Boys. Bohater starł się wtedy z Soldier Boyem, zanim zrezygnował ze swojej siły oraz nieśmiertelności wywołanych serum V1. Elizabeth Posey wcieli się natomiast w supkę o pseudonimie Private Angel, inspirowaną pielęgniarką, a Will Hochman zagra postać Torpedo.
Za serial odpowiada Paul Grellong, który pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się także Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg oraz sami Jensen Ackles i Aya Cash. Produkcją zajmują się Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios.
Premiera serialu Vought Rising została zaplanowana na 2027 rok.
