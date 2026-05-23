Fani serii Fable mają powód do radości. Wszak w tym roku marka po długiej przerwie wreszcie powróci.

Jak zauważyło konto KoreaXBOXnews w serwisie X, Fable wykonało ważny krok. Premiera może być bliżej, niż się wydaje pojawiło się na stronie południowokoreańskiego podmiotu zajmującego się przyznawaniem grom klasyfikacji wiekowych. W przypadku gry Playground Games ustalono rating na poziomie “19 lub więcej” . Skąd wniosek, że produkcja może być nieodpowiednia dla nieletnich? Powodem mają być w tym wypadku użyty seksualizujący język, ukazywana przemoc i jej efekty, wybory powiązane z działalnością przestępczą oraz wulgaryzmy.

Gra jest immersyjnym, RPG akcji w otwartym świecie, w którym gracz wyrusza na przygodę, aby zażegnać kryzys po tym, jak mieszkańcy wioski zostają w tajemniczy sposób zamienieni w kamień przez nieznajomego.

Przyznanie klasyfikacji wiekowej może świadczyć o tym, że premiera RPG-a już niedługo. Takie ruchy wykonuje się bowiem zazwyczaj krótko przed ogłoszeniem terminu premiery. To pozwala więc domniemywać, że moment ujawnienia daty może nastąpić już podczas czerwcowego Xbox Games Showcase, które wydaje się idealnym do tego miejscem.

Jednocześnie jest to swoiste zanegowanie niedawnych plotek, jakoby premiera Fable miała zostać opóźniona do 2027 roku. Zresztą, dementi w tej sprawie wcześniej wydało także oficjalne konto serii, ale określenie klasyfikacji wiekowej wydaje się ostatecznym dowodem na to, że plany Xboxa się nie zmieniły, a my mamy rozpocząć zabawę w przeciągu najbliższego półrocza.