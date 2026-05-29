John Rambo wraca na ekrany. Prequel kultowej serii ma już datę premiery

Jakub Piwoński
2026/05/29 08:30
Poznaliśmy termin premiery filmu opowiadającego o młodości legendarnego weterana wojny w Wietnamie. Za kamerą stanie reżyser jednego z najgłośniejszych filmów akcji ostatnich lat.

Studio Lionsgate ujawniło datę premiery filmu John Rambo. Produkcja ma otworzyć nowy rozdział jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii kina akcji. Znana jest nawet data premiery. Film trafi do kin 4 czerwca 2027 roku.

Jak już informowaliśmy wcześniej, nowy film nie będzie kontynuacją przygód bohatera znanego z wcześniejszych odsłon. Twórcy postawią na historię osadzoną przed wydarzeniami z pierwszego Rambo, pokazując młode lata Johna Rambo podczas wojny w Wietnamie. Tym samym widzowie po raz pierwszy zobaczą genezę postaci, która przez dekady była symbolem kina akcji lat 80.

W główną rolę wcieli się Noah Centineo, znany między innymi z serialu Rekrut oraz serii filmów Do wszystkich chłopców, których kochałam. W obsadzie znalazł się również James Franco, a David Harbour zagra majora Trautmana, czyli wojskowego mentora i przełożonego Rambo.

Za reżyserię odpowiada Jalmari Helander, twórca świetnie przyjętego filmu Sisu. Produkcja z 2023 roku zdobyła uznanie fanów kina akcji dzięki brutalnym scenom walki, czarnemu humorowi i widowiskowej realizacji. To sprawia, że wielu widzów wiąże z nowym Rambo spore nadzieje.

Co ciekawe, początkowo wydawało się, że Sylvester Stallone nie będzie miał nic wspólnego z projektem. Ostatecznie gwiazdor został jednak zaangażowany jako producent wykonawczy. Nie wiadomo natomiast, czy pojawi się na ekranie choćby w epizodycznej roli.

Seria Rambo należy do najważniejszych marek w historii kina akcji. Wszystko zaczęło się od filmu Pierwsza krew z 1982 roku, który przedstawił historię weterana wojny w Wietnamie próbującego odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Kolejne części stopniowo przekształciły bohatera w ikonę popkultury. Pięć dotychczasowych filmów zarobiło na całym świecie ponad 800 milionów dolarów, a ostatnia odsłona, Rambo: Ostatnia krew, trafiła do kin w 2019 roku. Nowy film będzie już szóstą częścią tej legendarnej serii.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/28/john-rambo-sets-june-4-2027-release

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




